易焦慮、失眠？ 不一定是精神疾病 醫：這功能出問題了

女性過了40歲後，雌激素分泌開始漸漸減少，容易伴隨情緒不穩、失眠、疲倦等不適症狀。（123RF）

女性過了40歲後，雌激素分泌開始漸漸減少，連帶影響新陳代謝、生理時鐘、內分泌失調。有些人容易焦慮、失眠、情緒低落，台灣美兆健檢診所婦產科醫師蔡美莉說，這些症狀並不一定是精神疾病惹的禍，女性若有情緒不穩、失眠及入睡困難、胃口大增但體重卻一直下降等問題，小心是甲狀腺異常。

「40歲之後，是準備迎向更年期的階段。」蔡美莉指出，受到荷爾蒙分泌情況改變，身體悄悄累積風險訊號，可能會感到更加疲倦、睡不飽、缺乏精力、胸悶及心悸。千萬別以為「忍一下」就會過去，面臨更年期的婦女，更要注意身體變化，及早預防甲狀腺異常、骨質疏鬆、心血管疾病 的威脅。

年齡本來就是身體機能老化的危險因子，女性因為停經關係，原本運作順暢的內分泌系統開始變得紊亂，牽動骨質密度、甲狀腺功能、代謝與情緒狀態。蔡美莉強調，這些改變常常因為沒有明顯症狀，媽媽常以「不想麻煩子女」的心理，選擇忽視不適症狀。

蔡美莉提醒，骨質疏鬆、甲狀腺異常、荷爾蒙失衡是三大最容易被忽略的女性健康隱憂，建議從40歲起就應定期留意。包括進行定期健檢，早期發現潛藏問題，評估是否用藥之外，另試著讓心情保持放鬆，搭配均衡飲食及規律運動，幫助延緩身體機能老化。

骨質疏鬆

根據衛福部資料，女性骨質流失速度約比男性早10年，尤其在停經後的5年，骨密度會快速下降。蔡美莉提醒，許多婦女第一次發現骨質疏鬆，常常是因為跌倒骨折才就醫，發現原來骨質已經流失許多！她建議，女性40歲後應開始定期接受骨質密度（DEXA）檢測，及早掌握骨骼健康狀況。

甲狀腺異常

女性罹患甲狀腺疾病的機率為男性的4至6倍，高發年齡段通常在40至60歲之間。甲狀腺異常會表現出疲憊、手抖、焦躁不安；許多女性誤以為只是工作壓力或年紀增長導致的不適，延誤診斷。建議40歲以上女性定期進行甲狀腺功能與超音波檢查，特別是家族史、月經異常者。

荷爾蒙失衡

女性荷爾蒙失衡可能帶來睡眠障礙、焦慮、記憶力下降與情緒起伏，甚至影響皮膚與代謝，但這些變化常被視為「正常老化」。透過抽血檢測女性荷爾蒙（如雌激素、黃體素等）變化，有助於揪出身體調節問題與更年期過渡狀況，及早介入調理。

蔡美莉提醒，血管亦會隨著年齡增加而慢慢老化，更應該注意日常飲食狀況，盡量少油、少鹽、低熱量，多攝取含有豐富營養素及膳食纖維的新鮮原型食物，有助於血糖 穩定，降低女性更年期後「心血管疾病」的發生率。