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小針刀療法鬆開筋膜沾黏 解肩頸痠痛、多年痼疾

記者廖靜清／台北即時報導
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小針刀是將針灸的針改為刀刃狀，既有傳統針刺的療效，又能達到閉合型切割鬆解減壓的效果。（本報資料照片）
小針刀是將針灸的針改為刀刃狀，既有傳統針刺的療效，又能達到閉合型切割鬆解減壓的效果。（本報資料照片）

一名45歲男子左肩膀痛近6年，在醫院做過各種檢查，找不到疼痛原因，只能靠吃止痛藥過日子。在求診中醫後，發現肩關節活動正常，只在特定位置有痛感，屬於筋膜緊縮壓迫神經的痛症，施以小針刀療法鬆解沾黏處、疏通氣血，終於緩解困擾多年的痼疾。

台灣康程中醫診所院長游峻銘表示，所謂「小針刀療法」是將中國傳統醫學的「針」灸，和現代醫學的手術「刀」，結合為一體的扁形刀刃，屬於微型醫療器械。在特定部位進行經皮微創軟組織鬆解術，鬆解軟組織的沾粘、鈣化，恢復全身的關節運動功能，也有效降低疼痛感。

游峻銘說，小針刀療法具有傳統針刺的療效，又能達到閉合型切割鬆解減壓的效果，特別適合運用在肌腱炎、神經痛以及頑固性疼痛，包括長期埋首辦公室的肩頸痠痛。其治療原理是將針尖改良為0.8mm的刀刃，直接微刃針點開筋膜，醫師以專業的手法、動作處理痛點，治療時的疼痛感與針灸相似。

小針刀的作用在於剝離沾黏組織，游峻銘說，把肌肉組織沾黏鬆開可以降低關節內壓力、增加關節活動角度，讓肌肉與關節重新恢復彈性。其優勢在於創傷小，沒有疤痕，又沒有手術的風險。他提醒，小針刀是特別訂製的針具，且屬於技術性治療，民眾一定要注意施針的中醫師是否有專業證照。

現代人因工作或者3C產品使用姿勢不良，導致長期、反復、持續性壓力集中，讓肌肉、韌帶、筋膜等軟組織代償性增生或者肥大。累積久了，軟組織纖維化或造成沾黏，影響活動功能。更嚴重一些的，是沾黏組織對神經、血管造成疼痛或不適，例如腕隧道症候群、膏肓痛、媽媽手或網球肘等疾患。

游峻銘說，筋膜沾黏是身體痠痛與退化元兇，平常除了注意姿勢外，也勿過度使用肌肉，多利用伸展動作釋放肌肉的壓力。尤其是運動之後的拉筋收操，或是利用滾筒按摩緩解緊繃的筋膜部位，緊繃的筋膜容易讓動作卡卡，還可能引發疼痛，甚至影響睡眠品質。

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