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最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

記者沈能元／台北即時報導
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，薄荷裡的關鍵成分「薄荷醇」進到身體後，不只是製造清涼感，它還會悄悄啟動神經系統，調節免疫反應，甚至對大腦的記憶力有幫助。（本報資料照片）
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，薄荷裡的關鍵成分「薄荷醇」進到身體後，不只是製造清涼感，它還會悄悄啟動神經系統，調節免疫反應，甚至對大腦的記憶力有幫助。（本報資料照片）

薄荷是台灣人最熟悉、最常接觸到的芳香療法。從擦的薄荷油到夏天常見的青草茶，幾乎到處都能看到它的蹤影。但大多數人其實從來沒想過，這股涼涼的香氣，竟還能「降發炎」、「護神經」、「提記憶」，原來是薄荷裡的關鍵成分「薄荷醇」。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，「薄荷醇」進到身體後不只是製造清涼感，它還會悄悄啟動神經系統，調節免疫反應，甚至對大腦的記憶力有幫助。簡單說，這是一種來自自然的「小分子大功臣」，不知不覺中撐住了腦袋的靈活度，提升了身體的防禦能力。但薄荷醇雖然有很多好處，也不是人人適用，特別是小嬰兒、幼童和孕婦要多加小心。

張家銘說，科學家發現，只要透過吸氣，把薄荷醇的氣味吸進去，嗅覺系統馬上就啟動，接著就像打開一條直達大腦和免疫細胞的高速公路，讓整個系統動起來。他說，只要嗅覺正常，大腦可以更快處理訊息，免疫系統也會更敏捷。反過來，如果嗅覺功能不好，這條路斷了，記憶力和身體的防禦力，也會跟著變差。所以嗅覺，真的不是可有可無的小事，它是我們健康的「隱形開關」。

張家銘指出，薄荷醇會讓人感覺涼，因它開啟了細胞裡的「TRPM8」冷感受器，這個受器不只感應涼感，還會引發一連串的鈣離子訊號。這些訊號，會讓神經細胞更靈活，免疫細胞也更有活力。可以想像成，身體裡多了一個小型通訊中心，把神經系統和免疫系統的合作變得更流暢、更有效率。

張家銘說，國際上的研究也發現，進行動物實驗時，只要讓小鼠短時間反覆吸入薄荷醇，大腦前額葉皮質裡兩種很麻煩的發炎激素 – 白細胞介素-1β（IL-1β）和白細胞介素-6（IL-6）就會明顯下降。這兩個激素，早就被證實跟認知功能退化、阿茲海默症的進展有關。更讓人驚喜的是，即使在小鼠模型裡，只要每個月固定吸入薄荷醇，持續6個月，竟然能夠明顯減少認知功能的下降、記憶表現變得更好。

「每天給自己一點薄荷刺激，等於是在幫大腦滅火、減緩慢性發炎。」張家銘說，時間一久，記憶力自然就更穩、更強。

另，薄荷醇有一個意想不到的好處，它能對抗壞菌，像是齲齒的細菌，薄荷醇可以破壞它們的生物膜，讓細菌不容易聚集成群作亂。口腔健康和全身發炎狀態是連在一起的，口腔沒事，身體發炎也會少很多，連大腦也跟著受益。

如何每天都能聞到薄荷香？張家銘說，真的不難，可以在家裡陽台種一盆薄荷，每天早上或傍晚，走到陽台，輕輕揉一片薄荷葉，閉上眼睛深呼吸，讓那股清涼自然的香氣慢慢進到身體裡。或準備一瓶天然薄荷精油，滴幾滴在擴香機或手帕上，坐下來放鬆個10到15分鐘，這不只可以放鬆情緒，更像是每天給大腦充電一次、升級免疫力升級。

阿茲海默症 免疫力

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