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台灣成人每2個就1人體重超標 BMI超過「這數值」少活10年

記者賴昀岫／台北即時報導
台灣成人每2人就有1人體重超標，肥胖者併發心血管疾病與糖尿病等疾病的機率，是一般人的數倍。（台灣肥胖醫學會提供）
台灣成人每2人就有1人體重超標，肥胖者併發心血管疾病與糖尿病等疾病的機率，是一般人的數倍。（台灣肥胖醫學會提供）

「台灣成人每2人就有1人體重超標」台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，國人十大死因有8個和肥胖相關，包括心血管疾病糖尿病、高血壓、中風、癌症等 ，痛風，男女不孕症、退化性關節炎、憂鬱、焦慮等，也都和肥胖有關；研究更發現BMI介於40至50者，平均預期壽命大幅減少約8至10年。  

林文元指出，部分BMI超標的民眾自認渾圓有肉、胖的可愛、胖的健康，不覺身體有任何不舒服之處，但若不加以管理、持續放任脂肪堆積，罹患各種慢性病與癌症的風險勢必大增。

林文元說，BMI介於18至24屬於健康體位，肥胖者併發心血管疾病與糖尿病等疾病的機率，是一般人的數倍，且肥胖持續時間越久，發病機率的相差倍數越高，以心臟衰竭、心肌梗塞、腦中風和骨關節炎為例，肥胖10年發病率幾乎是肥胖5年者的2倍；研究更發現BMI介於30至35者，平均預期壽命減少約3年、BMI為40至50，平均預期壽命更是大幅減少約8至10年。

林文元表示，判斷成人體位是否健康有2個評估方式，包含身體質量指數（BMI），計算公式為體重（公斤）除以身高（公尺）的平方；而腰圍則是更容易檢測的方法，以肋骨下緣、骨盆上緣的腹部中線為測量位置。

林文元說，BMI若大於等於24為過重、27為肥胖，腰圍女性超過80公分、男性超過90公分為肥胖；至於兒童體位評估，由於仍處於成長階段，需依據年齡與性別對應的BMI標準進行判斷，以確保評估的準確性。

林文元提到，肥胖者減5％體重，併發三高、糖尿病與脂肪肝的風險會降低；減重10％，能降低心血管疾病、睡眠呼吸中止症與退化性關節炎等風險；減重達15%更能減少心臟衰竭及心血管死亡率，還能達到延緩第二型糖尿病的發生。

有些長輩覺得小朋友胖胖的可愛、有福氣，不過肥胖在大人小孩身上都有潛在的健康危險，台灣兒科醫學會兒科研究委員會委員林裕誠指出，兒童肥胖不僅會增加代謝性症候群、脂肪肝、糖尿病及睡眠呼吸中止症的風險，還可能影響心理健康及社交學習。  

林裕誠分享，一項為期10年以上，以雙北7至18歲族群的連續性調查發現，台灣約20%的肥胖兒童已有中等程度以上的脂肪肝，並伴隨肝指數異常，甚至出現肝纖維化，且兒童肥胖也可能影響第二性徵發育，例如女孩的乳房、陰毛發育及初經等可能提早，進而影響最終身高。

維持健康體位應從兒童時期開始，避免未來發展為成人肥胖問題。林裕誠指出，3至6歲學齡前兒童是培養正確飲食習慣的黃金階段，應均衡飲食、避免偏食挑食、減少甜食與含糖飲料攝取，若發現孩子的體重有異常變化，應及早尋求專業醫師的建議與協助。

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