我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華埠商改區將辦「開放街道」 萬聖節玩整天

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

抗生素≠消炎藥 濫用恐養出超級細菌…醫示警常見錯誤觀念

記者廖靜清／台北即時報導
醫師呼籲，抗生素不等於消炎藥，民眾勿自行購買亂吃。（記者廖靜清／攝影）
醫師呼籲，抗生素不等於消炎藥，民眾勿自行購買亂吃。（記者廖靜清／攝影）

「醫師可以開抗生素給我嗎？聽說吃這個好得比較快」許多人看診時，會希望開好一點的藥、想快點復原。台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，病患口中的猛藥常常就是「抗生素」，或許可以盡快好起來，卻也可能導致人體免疫力下降，甚至產生抗藥性。

張峰義說，抗生素被喻為「救命仙丹」，但如果不當使用、濫用，將產生抗藥性危機。抗生素只能殺細菌，不能殺病毒，幾乎所有的感冒、上呼吸道感染都是病毒所引起，但有超過半數的國人對抗生素有錯誤認知，包括擅自停藥等不當使用方式。濫用或誤用抗生素，會讓細菌對抗生素產生抵抗力，增加住院天數及治療費用。

全球正面臨多重抗藥性及超級細菌的威脅，估計至2035年，全世界平均壽命下降1.8年。台北醫學大學附設醫院感染科主任莊涵琄提到，國內抗藥性問題影響範圍廣大，除住院、高齡族群病人外，多重抗藥性問題也延燒至門診、小兒科病人，整體醫療環境都面臨抗藥性挑戰。

抗生素抗藥性已成全球健康十大威脅，尤其，台灣的醫學中心及區域醫院抗藥性細菌比例持續攀升，抗生素抗藥性細菌比例最高增加至3倍。莊涵琄認為，抗藥性細菌將使患者病況更為棘手，在治療時必須使用多種藥物，將造成每年健保龐大支出，衝擊國家財政。

民眾不當使用抗生素，其中以自行停藥占多數。另外，覺得使用有效也會「好康道相報」，常見的錯誤觀念還包括以下行為：

1.認為抗生素就是消炎藥，可以減輕不適部位的發炎反應。

2.以為抗生素會傷害身體，自行隨意減量或停藥。

3.有症狀自行購買或請醫師開立抗生素，可能會破壞身體免疫系統。

4.覺得藥到病除，也分享給身旁親友；看病治療要對症下藥。

台灣感染管制學會理事長王復德表示，人類盡全力抵抗疾病，微生物也會取得抗藥性，演變出更強毒性，這是一場永無止境的戰爭。全民一定要建立正確的抗生素要藥知識，才能防治抗藥性超級細菌的產生，否則未來恐面臨無抗生素藥物可用的困境。

王復德說，只有細菌性的發炎或懷疑是因為細菌感染時，才需要使用抗生素，例如拔牙手術、感染性肺炎、泌尿道發炎、婦科發炎等情況。他提醒，遵守「四不一要」原則，不主動要求抗生素、不隨便買抗生素、不吃別人或給別人吃抗生素、不隨便停藥、要遵守醫囑使用抗生素。

因應抗生素濫用危機，行政院計畫自明年起，投入2億元致力在5年內達成抗生素減量使用5%，及超級細菌「碳青黴烯類抗藥性鮑氏不動桿菌」（CRAB）感染率下降10%的目標。疾管署署長莊人祥表示，衛福部已提出「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，希望提高民眾和醫療專業人員對抗生素抗藥性的認知。

台北醫學大學附設醫院攜手衛福部疾管署、台灣感染症醫學會、台灣感染管制學會，舉辦「...
台北醫學大學附設醫院攜手衛福部疾管署、台灣感染症醫學會、台灣感染管制學會，舉辦「抗生素衛教巴士展覽」，宣導抗生素正確用藥。（記者廖靜清／攝影）
疾管署署長莊人祥表示，衛福部已提出「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，迎...
疾管署署長莊人祥表示，衛福部已提出「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，迎擊抗藥性。（記者廖靜清／攝影）

健保 防疫 免疫力

上一則

山陀兒後首例 8旬男染「類鼻疽」住院不到1周亡 沒碰過汙泥

下一則

喝酒飲食引發痛風長出結晶石 醫：化掉得長期服藥

延伸閱讀

山陀兒後首例 8旬男染「類鼻疽」住院不到1周亡 沒碰過汙泥

山陀兒後首例 8旬男染「類鼻疽」住院不到1周亡 沒碰過汙泥
養生／4個錯誤觀念 說明醫生不一定對

養生／4個錯誤觀念 說明醫生不一定對
北美超市蝦類產品 涉抗生素醜聞

北美超市蝦類產品 涉抗生素醜聞
8醫院放流水抗生素超標 若進食物鏈恐催生超級細菌

8醫院放流水抗生素超標 若進食物鏈恐催生超級細菌

熱門新聞

義式臘腸及加工肉品，也在營養師安德魯斯的罹癌食物黑名單上，她指出食用這些肉品會增加罹患結腸直腸癌的風險。(美聯社)

營養師揭露罹癌食物黑名單 包含一「植物性食品」

2024-10-20 07:30
台大醫院最新研究指出，周末多賴床幾個小時，不僅能讓身體恢復活力，還可以降低70%以上罹患失智症的風險。（路透）

周末賴床好處多 台大研究：可降低74%失智風險

2024-10-19 04:20
長輩飄老人味？醫師提供四方法改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Daria Obymaha）

上了年紀就飄「老人味」？ 4方法改善異味又安全

2024-10-15 19:50
減緩膠原蛋白流失！營養師推這幾招。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch）

膠原蛋白流失？ 營養師推五習慣拯救垂垂嘴邊肉

2024-10-16 07:15
（圖／NOW健康）

想長壽「這2樣」別碰 研究：5健康行為可多活7年

2024-10-17 00:30
吃B群能提神？維生素B群常見的有B1、B2、B6及B12等，每一種的功能大不相同，應先經過醫師或藥師評估適合使用哪一種。（本報資料照片）

B群什麼都能補？想要助眠、提神 醫：忽略這點等於沒效

2024-10-21 03:10

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔

朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔