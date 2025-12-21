冬季保暖防心血管疾病發作 中醫：冬至不只吃湯圓 推薦「補氣」蔬果

我的頻道

記者廖靜清／台北即時報導
中醫師推薦，冬至不只吃湯圓，深綠色蔬果可補氣護心。（圖／123RF）
過了一年第22個節氣冬至後，天地中的陰氣漸減陽氣漸長，所以有著「冬至一陽生」的說法。中醫師賴俊宏表示，冬至的「至」，有著「極」或是「最」的意思，代表氣溫將進入最為寒冷的時刻。氣候寒冷且日夜溫差大，容易導致心血管疾病的患者病情加重，注意自身保暖乃首要之務。

賴俊宏指出，臨床上，冠心病好發於秋冬之交和冬季，心絞痛、心肌梗塞在冬季的發病率都比其他季節高。這是因為冠狀動脈在寒冷的刺激下，容易痙攣收縮，尤其在愈冷的氣溫下愈有機會「失控」。各年齡層都要特別注意保暖，及時增添衣物、減少戶外活動、善用保暖物品等。

心絞痛又稱「狹心症」，是心肌暫時缺血、缺氧引起的胸痛或不適，其形成主要是因為冠狀動脈硬化，引起血管狹窄，進而導致心肌所需的血量供應不足，造成心肌缺血，而引起「暫時」、「陣發」性的疼痛，稱之為「缺血性心臟病」。

中醫稱心絞痛為「真心痛」、「厥心痛」、「胸痺」等；心絞痛發作時的特性通常是胸部有種被重壓或壓迫的感覺，產生呼叫困難。中醫認為此病是因腎氣虧虛、腎陽虛衰、心陽不足，加上勞心思慮、憂思惱怒、房室不節、過食膏梁厚味，繼而導致推動血脈運行乏力，使得心肌發生缺血的現象。

除了保暖禦寒，賴俊宏建議，需飲食清淡降低身體代謝負擔，應多食用低脂肪、低膽固醇，低鈉飲食及蔬果、豆類等高纖維的食物。最好多食用容易咀嚼消化的食物，因為高油鹽糖食物，胃就需要耗費更大「能量」來消化；而過油的食物需要供應更多的血液至胃部，加重心臟和心血管負擔。

賴俊宏指出，多數綠葉蔬菜，如菠菜、韭菜、芹菜等，都含有豐富的維生素和纖維質，可降低人體對膽固醇的吸收。尤其是芹菜，對冠心病伴高血壓患者具有降低血壓、鎮靜安神的作用。黑木耳更是冠心病人的首選，大量維生素對降低血黏度、血膽固醇有良好效果；香菇亦具有降低膽固醇的作用。

冬季護心飲食

避免食用：高糖、高油、容易產氣的食物及精緻澱粉，如汽水、油炸類、海鮮類、甜點、手搖飲等。豬肝、鵝腸等動物內臟的脂肪含量甚高，也要少吃為佳。

建議蔬果：胡蘿蔔、甘薯、番茄等，富含胡蘿蔔素，有助於減輕動脈硬化，尤其是胡蘿蔔，具有降壓、強心、降血糖等作用。菠菜、羽衣甘藍等深綠葉菜類有助於血管健康。

心臟病 血糖 高血壓

