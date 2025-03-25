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三星電子共同執行長心臟病逝 醫：出現這5個症狀要小心

記者廖靜清／台北即時報導
醫師呼籲，出現胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸、頭暈，務必提高警覺，及早預防心血管疾病發作。（123RF）
醫師呼籲，出現胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸、頭暈，務必提高警覺，及早預防心血管疾病發作。（123RF）

上周三才主持股東大會的三星共同執行長韓鐘熙，驚傳心臟病猝逝消息，根據南韓媒體報導，他在上周六出席女兒的婚宴後，突然心臟病發作，有驟停情況，被送往醫院急救。25日三星電子發言人證實這項消息，韓鍾熙因突然心臟病發，在醫院接受治療時過世。

世界衛生組織指出，心血管疾病是威脅民眾健康的頭號殺手，每年全球約有1790萬人因而死亡，占總死亡人數逾三成。根據台灣衛福部「2023年國人死因統計結果」，十大死因心臟疾病位居第2名，死亡人數2萬3424名。心臟病是國人第二大死因，但是，許多患者並不知道自己有這方面的毛病。

國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，心臟疾病涵蓋全齡，包括先天性心臟病、好發於年輕人的心肌炎、中高齡常見的冠心症等。隨著年紀增長，罹患心血管疾病的機率也跟著提高，因為血管彈性變差了，易造成血液供應不良，導致局部心肌缺氧、受損，甚至致死。

郭志東指出，冠狀動脈心臟病是最常見的心血管疾病，包括心肌梗塞、心絞痛及心因性猝死等，發作時間短，讓人措手不及。不過，心血管疾病有徵兆可循，當出現胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸、頭暈，務必提高警覺。如果本身已確診心臟疾病，可使用「舌下錠」放鬆血管；若5分鐘後服用第二片仍不適，應立即就醫。

了解心血管疾病的徵兆，有助於降低發病時的風險，郭志東提醒，應定期檢查心電圖、心臟超音波等，尤其是有家族史、肥胖、高血壓、吸菸習慣者、長期壓力大等危險族群，更要進一步安排運動心電圖、24小時心電圖連續監測，揪出是否有心律不整、心室顫動的毛病，及早矯正心律預防中風。

高血壓是許多併發症的禍源，高血壓長期超標會增加心血管的負擔，加速動脈粥狀硬化。郭志東強調，血壓一定要控制在130／80毫米汞柱（mmHg）以下，別以為年紀大一點、血壓高一點沒關係。當身體機能老化，主動脈的彈性也降低，更應該好好控制血壓數值，注意健康生活型態。

心臟病 心血管疾病 高血壓

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