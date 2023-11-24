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酒駕司機衝向人行道 感恩節母女1死1重傷

洛杉磯訊
洛杉磯南部的一起車禍造成一位母親死亡，其年幼女兒重傷。（ABC）
洛杉磯南部的一起車禍造成一位母親死亡，其年幼女兒重傷。（ABC）

11月23日，在嘉甸那（Gardena）市的曼徹斯特廣場（Manchester Square）發生一起嚴重車禍，導致一名母親喪生，兩人重傷，其中包括過世母親的孩子，當日恰逢感恩節。

根據CBS Los Angeles的報導，事故發生在23日下午1時30分左右，靠近W 83rd Street 和S Western Avenue交叉口附近的一個巴士站。洛杉磯市警察局（LAPD）表示，一輛向南行駛的汽車在從一個販賣酒的商店旁的停車場開出時，與另一輛汽車相撞。

洛杉磯警察局的警探莫雷諾（Ryan Moreno）指出，因為碰撞，導致這輛汽車衝出道路，開到人行道區域，並撞到了一根桿子上，最後衝向公交車站等待巴士時可坐的凳子上。

據洛杉磯警察局的信息，車禍影響到了一位年輕的母親和她8歲的女兒，警方認為她們當時正在等待家人。

母親不幸死亡，但她的孩子被送往醫院傷勢嚴重。一名警官表示，這名年輕女孩正在為自己的生命而戰。

醫護人員還將據稱是釀造這起車禍的司機送往醫院，該司機目前情況危急。警探們認為，該司機可能是酒駕，導致車禍的一大原因可能是其車速過快。

莫雷諾說，「我們現在正在研究這起車禍，試圖從不同的角度和現場影像來了解到底發生了什麼。」

造成這起車禍的司機因涉嫌酒駕而被警方拘留。與車禍事故相關的人員姓名尚未公佈，調查仍在進行中。

洛杉磯

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