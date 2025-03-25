國安群組洩密事件 川普力挺沃茲：2個月來唯一差錯

美國總統川普16日乘坐空軍一號專機返回華府，在國家安全顧問沃茲的注視下向記者發表演說。路透

美國白宮 國家安全顧問沃茲誤把《大西洋》雜誌總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）拉進加密通訊軟體Signal的內閣官員戰略群組，曝光了打擊葉門叛軍青年運動的空襲計畫與川普 政府內情。但內部人士告訴Axios，川普政府的忠實支持者(true believers)正在團結起來，試圖保護國安高層官員不會因這起Signal醜聞而被趕走。

根據天空新聞報導，川普首次就此事發表了實質評論。川普告訴NBC新聞記者，戈德堡是個「奸詐小人」，出現在群組「根本沒影響」。

記者問到戈德堡是如何被加入聊天群組，川普說要怪沃茲的一個幕僚，「在上面有他的電話號碼」。記者又問對沃茲是否仍有信心，川普說他有，「沃茲已學到教訓，他是個好人」，也對自己的團隊表達信心，並支持國防部長赫塞斯 稍早發言，即這起事件無關緊要。

川普說，這個情況是「2個月來的唯一小差錯，結果不是嚴重問題」。

Axios指出，民主黨人和川普的批評者希望川普開除沃茲，川普政府忠實支持者試圖保護國安高官不會因此事下台，是沃茲可望過關的一個重要原因。4名高層政府官員表示，他們預期爭議將平息與沃茲留任，4名外部顧問表示同意。

一位川普顧問說，「我們不在乎媒體說什麼，我們可以輕易處理會害死任何其他政府的事情，這件事會煙消雲散」。一位白宮資深高級官員補充指出，「川普對這件事情當然不高興，但你看到這一切關於沃茲待不久的討論就太草率了，出現了華府媒體瘋狂進攻。我們都知道，你不會讓暴民得逞」。

儘管如此，對於沃茲是否將因誤把戈德堡加進群組而被解雇，川普陣營存在爭論。一位外部顧問笑著說，「麥克絕對會被批評的主要原因在於，這是《大西洋》。老兄，老闆痛恨《大西洋月刊》」，但該顧問也說，「不過說真的，這太可怕了，就真的很尷尬」。

一位川普和沃茲的長期盟友表示，「沃茲因為整件事感到極度羞辱，他可能想死。如果麥克提出辭職，而川普拒絕，我不會感到驚訝」。雖然也有川普的高級顧問表示，他們對沃茲的下場感到「不確定」。