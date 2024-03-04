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九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

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九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

記者顏伶如／綜合報導
最高法院周一裁定，前總統川普可以繼續參加科羅拉多州初選。(美聯社)
最高法院周一裁定，前總統川普可以繼續參加科羅拉多州初選。(美聯社)

科羅拉多州最高法院先前以川普違反憲法第14修正案第3款為由，禁止川普列名2024年科州選票，最高法院九位大法官4日全無異議，推翻這項裁定；川普隨後發文，稱此為美國的重大勝利。

有線電視新聞網(CNN)報導分析，大法官對科州選票案的裁決，將對其他州類似案件造成影響。川普競選團隊乘勝追擊，立即向支持者告知好消息並擴大展開選舉募款行動，直指民主黨以「瘋狂計畫」企圖將川普從選票除名，順便提醒支持者「明天就是『超級星期二』」。

川普辯護律師哈巴(Alina Habba)第一時間在X平台發文寫道：「最高法院今天的一致裁決告訴我們，美國人民的聲音不能被打壓，民主不能被阻止。」

哈巴發文寫道：「如同我先前所言，法律戰是站不住腳的，正當程序權利不能被否絕，身為人民的我們將在投票時做出我們的選擇。」

川普在真實社群(Truth Social)社群網站平台發文寫道：「美國的重大勝利!!!」

科州州務卿格里斯沃爾德(Jena Griswold)則對最高法院裁決表示遺憾。

沃爾德透過社群媒體發表聲明：「科羅拉多州應該有權禁止違反叛亂者參選條款誓詞者列名本州選票。」

科州最高法院2023年12月19日做出史無前例裁定，禁止川普列名2024大選科州共和黨初選選票，理由是憲法第14修正案(14th Amendment)第3款(Section 3)規定，曾經參加「叛亂或謀反」(insurrection or rebellion)則喪失出任民選官員資格，川普煽動國會暴動企圖推翻選舉結果，已構成意圖顛覆美國政府。

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川普 紐約時報 科羅拉多州

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