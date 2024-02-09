川普初選失格？大法官質疑 川普讚過程美妙

最高法院8日聽取口頭辯論，是否可援引憲法第14修正案，剝奪川普的競選資格。圖為法庭速寫，九名大法官聽取科州官員說明，為何取消川普競選資格。(美聯社)

科羅拉多州取消前總統川普 的初選資格，聯邦最高法院8日舉行兩個多小時的言詞辯論，大法官 們似乎對科州的做法抱持懷疑態度；川普稱讚最高院的聽證「過程很美妙」，並稱希望「美國民主持續」。

科州是以川普參與2021年1月6日國會山莊的叛亂事件，依據憲法第14修正案認定川普不符競選總統資格並將他踢出初選選票的第一個州；川普陣營發起法律戰，上訴至聯邦最高法院。

科州即將在下月5日舉行共和黨初選，除科州外，現有逾30州援引第14修正案質疑川普的參選資格；緬因州去年底也主張川普不得參加初選，目前靜待最高法院對科州的判決確定。

科州裁定結果 對總統大選影響大

這場辯論備受關注，若最高法院支持科州的裁定，意味著即將舉行初選的各州都有可能如法炮製，讓民調領先現任總統拜登 的川普逐鹿白宮夢碎，這對今年11月的總統大選影響很大。

辯論集中在憲法第14修正案第3款：「任何人，凡曾以國會議員、合眾國政府官員、州議會議員或任何州的行政或司法官員的身分，宣誓擁護合眾國憲法，而後來從事於顛覆或反叛國家的行為，或給予國家的敵人以協助或方便者，均不得為國會的參議員、眾議員、總統與副總統選舉人，或合眾國政府或任何州政府的任何文職或軍職官員。但國會可由參院與眾院各以三分之二的多數表決，撤銷該項限制。」

最高法院8日聽取口頭辯論，是否可援引憲法第14修正案，剝奪川普的競選資格。圖為抗議者在最高法院前面，拉橫幅稱川普不符競選資格。(美聯社)

川普陣營主張川普是總統，不適用上述條款，且國會山莊事件是暴亂(riot)而非叛亂(insurrection)；即便是，川普並未親身參與。

科州律師則強調，川普為阻撓權力和平轉移(指國會認可選舉人團投票結果)，史無前例地指示支持者往前衝。

大法官們考慮，各州是否有權因川普1月6日的作為，取消其選總統的資格；各州如何執行第14修正案第3款較合適，國會是否應先通過立法，以及總統是否受此條款限制。

被認為是保守派的首席大法官羅伯茲(John Roberts)說，若科州做法成立，憂心其他州比照辦理，據此判定各黨候選人失格，最終將由少數州左右總統選舉，後果可怕。

同為保守派的大法官艾里托(Samuel Alito)說，各州自行其是將形成難以控制的局面；保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)則說，科州立場大舉剝奪選舉權，民眾有權選擇候選人。

自由派大法官凱根(Elena Kagan)則質疑，為何個別州可以決定誰能否成為美國總統。

8位大法官較開放 1位支持原判

美聯社整理，有八位大法官態度比較開放，若川普陣營的論點成立，他們就會接受，僅自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)傾向支持科州最高法院的判決。

最高法院九席大法官中，有六席保守派、三席自由派，其中三名大法官為川普擔任總統時提名；最高法院身負外界壓力，需要盡速審議釐清川普的競選資格問題。

川普於最高法院宣布辯論結果後數分鐘，於佛羅里達州海湖莊園宅邸表示，觀看聽審是個「非常美妙的過程」。

川普告訴記者，「希望我國民主持續」，接著重申許多他競選期間對拜登總統的批評，指檢察官「武裝政治」。

川普對於法律團隊充滿信心，形容此案「強而有力」。他說：「我認為今天的演講非常棒，我覺得會廣受好評並希望如此。數百萬人想投票，且剛好想投給我或共和黨。」