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伊州庫郡法官裁定 初選選票剔除川普

特派員黃惠玲／芝加哥報導
前總統川普。(路透)
前總統川普。(路透)

伊利諾州庫克郡一名法官28日裁定，前總統川普的名字，應從3月19日伊州共和黨初選選票中剔除，因為他參與了2021年1月6日美國國會大廈發生的致命騷亂，無資格擔任總統。

法官波特(Tracie Porter)是根據去年12月科羅拉多州最高法院依據美國憲法第14修正案的「叛亂條款」，以4比3的票數將川普排除在該州選票外的判例，而做出了28日的裁決。美國最高法院正在審查科州的該項判決。

波特裁定，川普在1月4日簽署伊州共和黨初選選票的參選聲明時，「虛假宣誓」他「有合法資格」擔任他所尋求的職位，科州最高法院當時已經裁定這位前總統「被發現參與叛亂」。

伊利諾州一名退休法官不久前向該州選舉委員會建議，州初選除名川普，但伊州選舉委員會在1月30日裁決指出，選委會無權決定川普是否違憲，因此投票通過川普可以參加該州初選。

反對川普出現在選票上的律師代表皮爾斯(Matthew Piers)當時即表示，要向巡迴法院提出上訴，波特就是針對該項上訴在28日做出了裁決。

根據憲法第14修正案第三條，宣誓「做為美國官員的維護憲法者，如果參與了反對憲法的『叛亂或反叛』，則不得在國會任職，或擔任任何文職或軍事職務。」

雖然波特裁定伊州選舉官員不應計算初選中川普的得票，但她將裁決的效力暫緩到3月1日生效，因她預期川普律師會向高等法院提出上訴，此外也等待美國最高法院對科羅拉多州一案的裁決。

這也意味著目前伊州選票沒有任何變化，如果波特的裁決一旦生效，法官將通過行政程序「壓制」任何投給川普的選票。

不過，波特也承認，她的裁決不會是該事件的最終決定，一旦川普律師上訴，接下來會發生什麼將取決於第一區的上訴法院、伊州最高法院，甚至美國最高法院的行動。

川普 伊州 共和黨

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