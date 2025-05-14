孫維躍腎病高血壓中心精治糖尿病性腎病

孫維躍腎病高血壓 中心精治糖尿病 性腎病。孫醫師開宗明義介紹，糖尿病性腎病又稱糖尿病腎病，顧名思義，這是因為糖尿病而導致的腎臟病理改變和損害，其臨床表現為蛋白尿、水腫、高血壓、氮質血症和腎功能衰退。

孫醫師進一步說明，根據腎功能、腎理病改變及臨床表現，糖尿病性腎病分成五期： Ⅰ期---腎臟體積增大，腎小球濾過率增加；Ⅱ期---腎活檢可見腎損害但無臨床表現，尿蛋白正常，運動後尿蛋白增加；Ⅲ期---臨床稱早期糖尿病性腎病，腎小球濾過率開始下降，出現蛋白尿；Ⅳ期---臨床稱糖尿病性腎病，24小時蛋白尿超過500mg；Ⅴ期---腎功能衰退，多有腎病綜合症表現，伴有高血壓及視網膜病變。

接著，孫醫師又說，糖尿病性腎病的預防與治療包括： 1. 嚴格控制血糖 ： 把血糖控制在接近正常水準，可以延緩甚至防止糖尿病性腎病的發生

和發展，降低增高的腎小球濾過率和改善蛋白尿，從而減少蛋白在腎中漏出。2. 控制高血壓： 糖尿病患者如合併高血壓，會加速糖尿病性腎病的發生和發展。有效地治療高血壓，可以減慢腎病的發展，減少尿蛋白排出量。在降壓藥的選擇上，首選血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑。這類藥物的不良反應小，有降低腎小球灌注壓、減慢腎小球硬化、保護腎功能的作用，且對血糖、血脂無不良影響。3. 限制蛋白質攝入量： 適當減少飲食中蛋白質的量（每天每千克體重0.8克），可以降低腎小球內壓力，減輕高濾過和減少蛋白尿。至於已經出現腎功能不全者，蛋白質的攝入量應控制在每天每千克體重0.6克。4. 嚴格控制血脂和膽固醇的升高： 可用飲食療法，若效果不理想，則服用降脂類藥物。

腎科專家孫醫師和梁醫師指出，糖尿病本身沒有太大危害，但糖尿病患者如血糖控制得不好，其併發症則危害極大，特別是對腎的損害。有半數以上病人，患糖尿病10～20年後出現糖尿病性腎病，可見這種損害是一個緩慢進展的過程，一旦臨床上出現腎臟損害的改變，表明腎病變已較嚴重，所以糖尿病患者一定要早早作好腎的保護──預防勝於治療。

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孫醫師呼籲，若你的家人有腎病，，即使現在無任何病症出現，都要定期作腎臟檢查。如有腎、泌尿統問題，更要盡早確診盡速就醫，找腎專科醫生治療。孫維躍腎病高血壓中心醫師精治糖尿病腎病、高血壓、蛋白尿、血尿、急慢性腎病、腎結石、全身水腫、洗腎和腎移植等等。

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