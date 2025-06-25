我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普打開中東新局勢、紐約市長將是社會主義者？

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

鼠患猖獗 灣區多家超市餐廳暫停營業

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鼠患襲擊南灣庫比蒂諾全食超市等零售商，導致關閉或停止食品銷售。（取自Google Maps）
鼠患襲擊南灣庫比蒂諾全食超市等零售商，導致關閉或停止食品銷售。（取自Google Maps）

據國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，位於庫比蒂諾的全食超市（Whole Foods Market）店因鼠患已停業兩個月，而這並非孤立事件。聖塔克拉拉縣的餐館和其他零售商也面臨著類似的與害蟲有關的停業問題。

位於 Stevens Creek Blvd 20955 號的庫珀蒂諾全食超市在3月下旬首次關閉了其熟食店、果汁吧和麵包店，原因是在顧客觀察到的區域發現了害蟲污染。 儘管一再採取蟲害控制措施，但到4月初還是在該店農產品區發現了糞便，促使全店停業。

全食超市發言人在聲明中說：「我們的目標是儘快重新開業，但全食超市的當務之急是全面解決和補救這一問題。 這包括繼續對建築進行維護和修理，並對特定部門進行更新。 當我們徹底完成更新後，我們將邀請衛生部門再次進店檢查。

根據該縣的 DineOut 網站，今年到目前為止該縣已有超過 120 家食品店關閉，其中三分之二是由於害蟲問題。

聖荷西和桑尼維爾的兩家Walgreens 分店也暫停了食品銷售。 衛生報告顯示，這兩家店的包裝食品都有老鼠啃咬的痕跡，每個過道都有大量老鼠糞便，桑尼維爾店還瀰漫著鼠尿味。

Walgreens 通過電子郵件回應：「兩家分店仍在營業。 我們與供應商合作，在國家法律法規允許的範圍內採取了一切適當措施，以有效解決這一問題。」

鼠患是一個嚴重的公共衛生問題。 據疾病防治中心（CDC）稱，嚙齒類動物可能攜帶沙門氏菌（Salmonella）、李斯特菌（Listeria）和漢坦病毒（hantavirus）等有害病原體，一隻嚙齒類動物每年可留下多達2萬5000粒糞便。

聖塔克拉拉縣環境衛生小組每年會根據食品銷售量進行一到三次突擊檢查。 通常情況下，違規行為會在幾天內被清除，但在嚴重的情況下，比如庫比蒂諾全食超市，清理和結構維修可能會拖得更久。

庫比蒂諾全食超市和Walgreens 食品部仍在該縣官方關閉名單上。 雖然Walgreens 商店仍在營業，可以購買非食品，但所有關閉的店面都必須徹底清潔、消毒並封閉所有鼠類進入點，然後才能恢復食品銷售。

編輯推薦

疾病防治中心 灣區 零售商

上一則

這座百年老戲院還在放默片 矽谷觀眾搶看黑白經典

下一則

防助學金詐騙 篩選流程將改恐延發放

延伸閱讀

連結灣區在地社區 悠茶餐廳將歇業顧客嘆不捨

連結灣區在地社區 悠茶餐廳將歇業顧客嘆不捨
一季反轉 灣區房市從搶房變滯銷 5月庫存飆破2000戶

一季反轉 灣區房市從搶房變滯銷 5月庫存飆破2000戶
灣區台式悠茶餐廳Ocha 不敵房租上漲 月底歇業

灣區台式悠茶餐廳Ocha 不敵房租上漲 月底歇業
灣區仇恨犯罪再起 市議員倡設高額舉報獎金

灣區仇恨犯罪再起 市議員倡設高額舉報獎金
灣區預防山火 3縣安全性停電

灣區預防山火 3縣安全性停電

熱門新聞

谷歌工程師涉殺妻案在聖塔克拉拉縣法院開審。（本報記者╱攝影）

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

2025-06-24 16:08
US NEWS公布本年度學校最新排名，史丹福大學表現突出。(美聯社)

US NEWS排行榜 灣區學校成績亮眼 柏克萊加大全球第6

2025-06-23 02:20
太浩湖翻船事故其中一名罹難者是DoorDash的全球策略採購主管皮克斯（中），他身旁的雙親也在事故中喪生。（美聯社）

太浩湖翻船8死者公布 金山DoorDash高層及雙親罹難

2025-06-25 13:31
經營17年的台式悠茶餐廳Ocha，因租金大幅調整，店主Monica Fang決定營業至6月27日。（記者孫愛薇╱攝影）

灣區台式悠茶餐廳Ocha 不敵房租上漲 月底歇業

2025-06-24 02:18
達文波特地區的壯麗峭壁與海景。(谷歌地圖)

歐巴馬指定秘境 美西最神秘紀念碑十年來首開放

2025-06-21 19:54
由於周中生意過於低迷，灣區頂級新加坡-印尼餐廳SanDai宣布關閉。（取自Google Maps）

月租近三萬 灣區頂級新加坡印尼餐廳無奈關門

2025-06-21 13:38

超人氣

更多 >
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
身上老是這裡痠那裡痛？多吃這幾種食物能緩解發炎

身上老是這裡痠那裡痛？多吃這幾種食物能緩解發炎
3星座男愛愛後「瞬間冷下來」 他下半身是野獸、理智卻清醒？

3星座男愛愛後「瞬間冷下來」 他下半身是野獸、理智卻清醒？
美情報評估伊朗核能力未毀 白宮：「低階魯蛇」洩漏錯誤機密貶低川普

美情報評估伊朗核能力未毀 白宮：「低階魯蛇」洩漏錯誤機密貶低川普