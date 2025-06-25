鼠患猖獗 灣區多家超市餐廳暫停營業

鼠患襲擊南灣庫比蒂諾全食超市等零售商，導致關閉或停止食品銷售。（取自Google Maps）

據國家廣播公司灣區 （NBC Bay Area）報導，位於庫比蒂諾的全食超市（Whole Foods Market）店因鼠患已停業兩個月，而這並非孤立事件。聖塔克拉拉縣的餐館和其他零售商 也面臨著類似的與害蟲有關的停業問題。

位於 Stevens Creek Blvd 20955 號的庫珀蒂諾全食超市在3月下旬首次關閉了其熟食店、果汁吧和麵包店，原因是在顧客觀察到的區域發現了害蟲污染。 儘管一再採取蟲害控制措施，但到4月初還是在該店農產品區發現了糞便，促使全店停業。

全食超市發言人在聲明中說：「我們的目標是儘快重新開業，但全食超市的當務之急是全面解決和補救這一問題。 這包括繼續對建築進行維護和修理，並對特定部門進行更新。 當我們徹底完成更新後，我們將邀請衛生部門再次進店檢查。

根據該縣的 DineOut 網站，今年到目前為止該縣已有超過 120 家食品店關閉，其中三分之二是由於害蟲問題。

聖荷西和桑尼維爾的兩家Walgreens 分店也暫停了食品銷售。 衛生報告顯示，這兩家店的包裝食品都有老鼠啃咬的痕跡，每個過道都有大量老鼠糞便，桑尼維爾店還瀰漫著鼠尿味。

Walgreens 通過電子郵件回應：「兩家分店仍在營業。 我們與供應商合作，在國家法律法規允許的範圍內採取了一切適當措施，以有效解決這一問題。」

鼠患是一個嚴重的公共衛生問題。 據疾病防治中心 （CDC）稱，嚙齒類動物可能攜帶沙門氏菌（Salmonella）、李斯特菌（Listeria）和漢坦病毒（hantavirus）等有害病原體，一隻嚙齒類動物每年可留下多達2萬5000粒糞便。

聖塔克拉拉縣環境衛生小組每年會根據食品銷售量進行一到三次突擊檢查。 通常情況下，違規行為會在幾天內被清除，但在嚴重的情況下，比如庫比蒂諾全食超市，清理和結構維修可能會拖得更久。

庫比蒂諾全食超市和Walgreens 食品部仍在該縣官方關閉名單上。 雖然Walgreens 商店仍在營業，可以購買非食品，但所有關閉的店面都必須徹底清潔、消毒並封閉所有鼠類進入點，然後才能恢復食品銷售。