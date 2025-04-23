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灣區知名超市衛生問題引發民眾震驚

記者李怡╱舊金山即時報導
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Whole Foods因食物有機與新鮮一直受到舊金山民眾的喜愛。示意圖，非內文所述的那家Whole Foods門店。（記者李怡╱攝影）
Whole Foods因食物有機與新鮮一直受到舊金山民眾的喜愛。示意圖，非內文所述的那家Whole Foods門店。（記者李怡╱攝影）

南灣庫比蒂諾的全食（Whole Foods）超市近日因嚴重衛生問題，被聖塔克拉拉縣政府勒令關閉，引發舊金山灣區居民高度關注與熱議。這間自2007年開業的大型超市，因發現鼠患、蟑螂出沒及多項食品安全違規，遭聖塔克拉拉縣環境衛生局緊急暫停營業許可，成為社區焦點事件。

根據聖縣政府說法，該店「對公眾健康構成直接威脅」，必須在完成所有整改、恢復許可後方能重啟營業。Whole Foods則發聲明表示，目前正在進行「必要維修與保養」，並強調將全面提升食品安全標準。

消息一出，許多舊金山民眾感到震驚與失望。住在Nob Hill的Wendy Wong表示：「Whole Foods一直給人很高端、有機、健康的印象，沒想到會有這麼嚴重的衛生問題，實在令人難以接受。」她說，過去自己常在此品牌連鎖超市購物，但現在「可能會先觀望一段時間」。

也有家長表達對食品安全的擔憂。住在米慎區的劉太太說：「我常買他們的熟食和麵包給孩子吃，現在想起來心裡毛毛的。希望他們真的能把這些問題根除，不然就太辜負消費者信任了。」

日落區的Steven Jones則較為寬容，認為應給予品牌改進機會：「其實每一家大型連鎖店都有出包的時候，重點是他們如何處理後續。Whole Foods願意停業整改，態度算是負責任。」

但也有居民擔心，連Whole Foods這種以高標準自詡的超市都能出現問題，其他規模較小、監管更弱的店家是否也暗藏危機。居住在北灘的年輕華裔Fiona Chang表示：「這讓我開始懷疑，連Whole Foods都這樣，那我們平常去的社區雜貨店、外賣小餐館，衛生情況是不是更糟，政府是不是應該擴大稽查?」

業界人士指出，Whole Foods此次事件恐將影響其品牌形象與顧客信心，尤其在舊金山高端社區中，消費者對食品衛生要求普遍較高，後續是否能成功重建信任仍有待觀察。

目前尚未確定該店重新開放的具體時間，但衛生局已表明，將密切監督整改進程，確保公共安全無虞後方可重新營業。

Whole foods因食物有機與新鮮一直受到舊金山民眾的喜愛。示意圖，非內文所...
Whole foods因食物有機與新鮮一直受到舊金山民眾的喜愛。示意圖，非內文所述的那家Whole Foods門店。（記者李怡╱攝影）

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