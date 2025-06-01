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灣區Super Duper Burgers赫見鼠糞 有條件允營業

編譯組／綜合報導
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舊金山碼頭的 Super Duper Burgers 漢堡店因發現鼠糞而被處罰。（取自Google Maps）
舊金山碼頭的 Super Duper Burgers 漢堡店因發現鼠糞而被處罰。（取自Google Maps）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，Super Duper Burgers是灣區一家廣受歡迎的漢堡連鎖店，以其本地採購的食材和環保意識而聞名。

舊金山公共衛生局（San Francisco Department of Public Health，SFDPH）5月29日下午對這家位於Chestnut街2201號的餐廳進行了檢查，報告稱在地板上、樓上食品準備區和地下室的設備後面，以及餐廳的乾燥儲藏區發現了老鼠糞便。檢查人員還在準備區發現了「放在地板上的麵包容器」。

除鼠患外，衛生官員還在附近的地下室巷道發現了「無法使用的油炸鍋和丟棄的物品」，這些情狀被認定為潛在的害蟲藏匿區。

該餐廳被勒令清理雜物，進行徹底清潔，並採取全面的防蟲措施。

盡管最初的通知顯示該餐館被勒令關閉，但衛生部門的發言人在5月30日下午澄清說，Super Duper Burgers獲得了該機構的條件通過（conditional pass）。

這意味著在檢查時發現該設施有兩項或更多重大違規行為，調查員將進行重新檢查，並根據檢查結果頒發新的標牌。

該部門在一份聲明中說：「之前錯誤地將其標記為關閉，SFDPH已經更正了報告，以反映準確的狀態。」

Super Duper Burgers的發言人證實該餐廳仍在營業。該公司運營副總裁奧尼亞斯（Ed Oñas）在一份聲明中說：「我們有條件地通過了許可，並正在與衛生部門密切合作，以緩解這一狀況。我們正在努力工作，以解燃眉之急；不過，由於這並不影響我們的烹飪或服務區域，Super Duper Burgers在對後廚空間進行整改的同時也向公眾開放。」

Super Duper Burgers公司成立於舊金山卡斯楚區（Castro District），目前已在灣區發展了多家分店。

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