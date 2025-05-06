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發現大量老鼠屎 舊金山金融區熱門咖啡店被停業

記者王子涵／舊金山報導
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金融區熱門咖啡店Coffee Bar因衛生問題，被勒令暫停營業。（取自谷歌街景）
金融區熱門咖啡店Coffee Bar因衛生問題，被勒令暫停營業。（取自谷歌街景）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山衛生局上周五在例行檢查中，發現一家位於金融區的熱門咖啡店Coffee Bar多項重大衛生違規，違規情況包括鼠患、以及多處不衛生環境。該咖啡店已被勒令立即停業。

檢查報告指出，檢查人員在多個區域發現「大量鼠屎」，包括食物備餐桌面、冷藏設備、收銀台下方及共用儲藏空間等處。當局更在「咖啡豆之間」及「所有吧台下的冷藏飲料機頂部」發現鼠糞。

除鼠患外，Coffee Bar還因不衛生的非食品接觸表面、入口密封不良（可能讓害蟲入侵），以及現場缺乏有效的食品安全管理員證書而遭到處罰。

根據加州健康與安全法，當局已暫停該店營業許可，命令其立即停止所有食品處理作業，直到完成改善。

店方須徹底清潔及消毒受影響區域，封堵害蟲可能進入的缺口，並提供更新後的病媒防治紀錄，才可申請複查。

Coffee Bar位於Montgomery街101號，是廣受金融區上班族歡迎的咖啡店。店家可在15日內要求聽證會以對抗處分，店鋪將持續停業，直至獲得衛生局批准恢復營業。

舊金山 加州

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