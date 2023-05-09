飛機上遇醉漢騷擾 母子免費升級商務艙

華人母女美飛中被醉漢騷擾，空姐以升艙作為補償。(取材自Unsplash.com)

長途飛行中，如果能有一個好座位，會讓旅途輕鬆不少。南加一名華人媽媽日前接受採訪時表示，曾在飛機上遭遇醉漢騷擾，空姐得知後，主動提出給帶著年幼孩子的媽媽升級到商務艙。

長途飛行免費升艙的經歷，洛杉磯 縣巴沙迪那市( Pasadena )居民Amy表示碰到過，有一次她帶著兩歲的女兒從洛杉磯飛往中國，途中工作人員主動提供免費升艙，但那次升艙的經歷同時也是一次驚險的旅程。

Amy記得飛行途中，一名滿嘴酒氣的外國男子在飛機走廊上騷擾她，問她各種隱私問題，包括有沒有結婚、家住在哪裡、是不是中國人等，Amy不理會，但男子一路跟著她和孩子來到洗手間門口，等了好長一會才離開。

接下來發生的事更讓Amy難以預料，飛機在靠近日本 時突然緊急迫降，驚慌失措的乘客不知發生什麼事。在東京機場 降落之後，張女士詢問工作人員迫降原因，被告知是飛機上一名醉酒男子威脅飛行人員和乘客，處於安全考慮，機長決定就近降落。

Amy隨即將自己遭到醉酒男子騷擾的事告訴工作人員，經過核實，與威脅其他乘客的正是同一人，當時日本警方登機，給Amy做了調查筆錄，嫌疑男子之後也被警方押解出艙位。

飛機在東京機場耽擱幾小時後，繼續飛往中國，空姐主動提出要給Amy和年幼的孩子升級到商務艙，並多次表示歉意。 Amy感慨說，因為這次不尋常的遭遇，自己才能享受到商務艙的高級待遇。

業內人士表示，這種免費升艙的例子比較常見，飛行途中如果航班給乘客帶來困擾、不便，工作人員都會主動提出升艙作為補償；同時，乘客在飛行途中樂於助人，為表示感謝，也會給予升艙的機會。