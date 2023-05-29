我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家談仇亞經歷：除了霸凌、辱罵…他走錯樓 就被槍殺

債限協議天下太平？還有國會這難關要過

當時的月光（三一）

郁嘉茵

她覺得方曉燕一定會開始鄙視自己，因為自己做了邪惡的傳話人。從她願意傳話的那一刻開始，自己的思想就變得跟邪惡一樣的無恥下賤了。

王慧覺得能讓方曉燕下定決心點頭同意的，一定是那天晚上方曉燕接到的一通電話。從她看見來電號碼那一刻的表情，大家就猜出來了，電話肯定是方爸爸打的。每次方爸爸打來電話，方曉燕就得大哭一場。

但這一次，方曉燕沒有哭。她臉上的表情只是木然，像經歷一場地震，在地震裡失去家園、失去所有親人和希望後死寂絕望的臉。王慧猜，也許在那通電話前，方曉燕的心裡還有掙扎，可現實的問題替她做了決定。

她需要錢，沒有錢，她的媽媽就活不下去，沒有錢，她和爸爸也過不好。她需要錢。高貴的靈魂有什麼用？高貴的靈魂能替自己交學費、充飯卡嗎？放棄自己的靈魂，做一團軟軟的、聽話的肉其實一點也不難，不就是睡覺嗎？男男女女那點事，她雖然沒有經歷過，但聽舍友在臥談會裡講過很多次了。她們年輕氣盛的學長男友們似乎也就那樣，老男人又能把自己怎麼樣？再難過，就咬緊牙關、閉上眼睛，讓他摸、讓他弄。

自己這樣做，只是在救媽媽的命。王慧說得也挺有道理，反正將來都是要破處失身的，比起把一生只有一次的處女之身，隨便交給哪個只會甜言蜜語騙女生上床的窮小子，還不如用來解決自己人生最大的麻煩。

反正都是和男人睡覺，不管是為了錢，還是所謂的愛情，都是要在男人面前脫掉內褲、張開雙腿，讓男人快活。誰又比誰更高貴呢？（三一）

地震

上一則

周杰倫狂舉又一發 攜手策展「千禧後晚間拍賣」

下一則

歡迎光臨

延伸閱讀

當時的月光（二一）

當時的月光（二一）
當時的月光（二○）

當時的月光（二○）
當時的月光（一九）

當時的月光（一九）
當時的月光（一八）

當時的月光（一八）

熱門新聞

台大電機資訊學院長張耀文。（圖：張耀文提供）

台大電資學院院長張耀文 看晶片戰爭演繹台灣未來

2023-05-25 07:00
嘉曜醫材創辦人陳苑伊。（記者陳正興／攝影）

台灣第1件月亮褲 掀起月經「紅色革命」

2023-05-23 07:00
繼李昊石事件後，中國知名當代藝術家岳敏君在2000年代創作的「大笑」系列，被中國輿論指控「醜化解放軍、侮辱英烈」，再次掀起在中國社群上的新一波圍剿。（本報資料照片）

解放軍不准笑？中封殺李昊石後 又圍剿藝術家岳敏君「辱軍」

2023-05-24 08:50
公私集資千萬進軍威尼斯的「循環茶事」，主體建築茶屋遭批太醜「就算是學生作品也會被當掉」。(記者陳宛茜／攝影)

集資赴威尼斯參展作品遭批醜 「就算是學生作品也會被當」

2023-05-21 16:40

美國住久會變傻

2023-05-28 02:01
剛剛捕獲的海蟹。（王士躍．圖片提供）

來之不易的美味

2023-05-22 02:01

超人氣

更多 >
LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子
LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕
「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文
歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單
突破僵局 債限談判達協議 但兩黨都有人不滿協議版本

突破僵局 債限談判達協議 但兩黨都有人不滿協議版本