她覺得方曉燕一定會開始鄙視自己，因為自己做了邪惡的傳話人。從她願意傳話的那一刻開始，自己的思想就變得跟邪惡一樣的無恥下賤了。

王慧覺得能讓方曉燕下定決心點頭同意的，一定是那天晚上方曉燕接到的一通電話。從她看見來電號碼那一刻的表情，大家就猜出來了，電話肯定是方爸爸打的。每次方爸爸打來電話，方曉燕就得大哭一場。

但這一次，方曉燕沒有哭。她臉上的表情只是木然，像經歷一場地震 ，在地震裡失去家園、失去所有親人和希望後死寂絕望的臉。王慧猜，也許在那通電話前，方曉燕的心裡還有掙扎，可現實的問題替她做了決定。

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她需要錢，沒有錢，她的媽媽就活不下去，沒有錢，她和爸爸也過不好。她需要錢。高貴的靈魂有什麼用？高貴的靈魂能替自己交學費、充飯卡嗎？放棄自己的靈魂，做一團軟軟的、聽話的肉其實一點也不難，不就是睡覺嗎？男男女女那點事，她雖然沒有經歷過，但聽舍友在臥談會裡講過很多次了。她們年輕氣盛的學長男友們似乎也就那樣，老男人又能把自己怎麼樣？再難過，就咬緊牙關、閉上眼睛，讓他摸、讓他弄。

自己這樣做，只是在救媽媽的命。王慧說得也挺有道理，反正將來都是要破處失身的，比起把一生只有一次的處女之身，隨便交給哪個只會甜言蜜語騙女生上床的窮小子，還不如用來解決自己人生最大的麻煩。

反正都是和男人睡覺，不管是為了錢，還是所謂的愛情，都是要在男人面前脫掉內褲、張開雙腿，讓男人快活。誰又比誰更高貴呢？（三一）