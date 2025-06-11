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三姊

Ryder

操場上，校長宣布代表學校出去比賽得獎的名單，我的三姊又得奬了。我那時才小學三年級，我告訴同學那是我的姊姊，同學回答：「吹牛。」　

我和姊姊相差三歲，我在學校表現平常，她在學成績好，而且屢次參加各項比賽並得獎。我說話不重發音，曾經滿口台灣國語；她字正腔圓，代表學校參加朗誦演講比賽。但是我很愛和她聊天玩耍，放學後，兩人經常玩在一起。

我們從小同睡一個日式房間，睡覺前會玩蓋棉被，她會幫我抓背、挖耳朵，我們並經常一起打球遊戲，她是個體能智力發展建全的人。

後來她念省女、國立大學，我則唸私立女中、私立大學，若非和她同在一個書房念書直到她出外讀大學，搞不好我一個學校都沒得念。但是大學畢業後，我出國念書，她卻選擇結婚生子，她一路領先的局勢才終於轉個方向。

她嚮往我在美國讀書工作，拓展視野，她自己為了孩子，困居台灣。或許是補償心理，她將唯二的兩個女兒，一個送到日本，一個送到加州，讓她們在先進國家裡盡情發展。

我這輩子遇到最聰明的人之一，的確有她。在成長過程中，我們一起閱讀課外讀物並進行無數的思辯，她的思路縝密且口條清晰。我們在青少年時期，不停地就人生政治歷史與社會現象辯論，那種淋漓盡致的感覺，過癮極了，也釐清了我不少的迷思。相較之下，我在家庭以外的同學朋友們的思緒，就顯得凌亂無章。

能夠得逢一個聰明的知己，偶爾談天說地，從小相伴長大，又結伴到老，是何其幸運的事。前幾天用Line，我們又越洋聊了一個小時，她那快速精準的思路始終如一。

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