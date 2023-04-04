復活節童趣造型甜點 鳥巢蛋糕

復活節 是慶祝耶穌的復活，「蛋」象徵新生命的開始，美國人在這一天會繪彩蛋，然後將它們藏起來讓孩子找。我們大人也趁此機會湊熱鬧，這款以海綿蛋糕為底、栗子泥為巢、軟蛋糖為裝飾的復活節小蛋糕就誕生了。

蛋糕體材料：

蛋300克（約6個）、糖180克、低筋麵粉180克、蔬菜 油60克、牛奶 60克。

鳥巢材料：

熟栗子300克、糖60克、奶霜 (whipping cream)100克、蛋軟糖。

蛋糕作法：

1.將蛋從冰箱取出，隔夜後使用。麵粉過篩備用。

2.室溫全蛋用電動攪拌器以高速打發至兩倍大 ，再轉至低速打兩分鐘，提起打蛋器可在上面畫出紋路時，為理想蛋糊狀態。

提起打蛋器可在上面畫出紋路時，為理想蛋糊狀態。

3.篩過的麵粉分三次加入蛋糊，輕輕翻拌後置旁。

4.混合油與牛奶，加熱至60℉左右。

5.將拌好的麵糊取約一碗，與步驟4的溫油奶混均勻後，倒入剩餘的蛋糊裡再拌均勻。

6.混好的蛋糊分別倒入小杯子蛋糕模中，稍微輕敲將空氣敲出；送入烤箱，用325℉度烤約20至25分鐘，以牙籤插入不沾黏為烤好標準，取出待涼。

栗子泥作法：

1.栗子用食物處理機高速攪至泥狀，加入糖與奶霜打勻後，置入擠花袋，在作好的蛋糕上擠出巢狀，最後以軟蛋糖裝飾即成。

小叮嚀：

1.高速打蛋的目的是要讓蛋打發膨漲，而低速打蛋的目的是要讓蛋泡細緻。

2.栗子可用一般市場上賣的現成即食零食就可，省去煮生栗子的麻煩。