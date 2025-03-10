上班族靠「腸泌素」減重 半年甩42公斤、逆轉慢性病

醫師提醒，有些人減重方式不當反而會傷身，配合醫囑循序漸近減重可得到適合的解方；示意圖。（圖／123RF）

32歲的黃先生是個上班族，從小學開始就受肥胖所苦。2年前他到醫院做減重 諮詢，當時身高170公分，體重則高達120公斤。經過飲食調整及藥物治療，黃先生在半年內減去42公斤且未復胖。醫師表示，改善病態肥胖未必只能靠手術，量身規畫的藥物輔助療程也能成功減重、逆轉慢性病。

黃男的肥胖體態導致他年紀輕輕就出現關節炎、心血管阻塞狀況和糖尿病 前期徵兆。他自述從小學四年級開始就體重超標，當時不以為意，直到30歲胖到143公斤、BMI值超過40，光是走路都氣喘吁吁、無法運動，他才警覺身體已經被肥胖壓垮。遺傳性的免疫系統疾病加上骨骼、心血管症狀，讓他全身不舒服，在醫師建議下先做了心導管手術。

術後黃男下定決心減重，求助台灣羅東博愛醫院的醫學減重中心。過去他嘗試採取飲食控制卻沒有效果，也因關節炎無法長時間運動，經過評估後，減重中心主任邱旭緯採用「腸泌素」做治療輔助並搭配營養師給予營養建議。

黃先生再度嘗試飲食控制，盡量攝取低調味原型食物 （如水煮蛋、牛奶等），同時也透過游泳等低衝擊的運動消耗熱量、增加肌肉量。藥物改善血糖 、調控食欲，加上自律運動。三管齊下，減重出現顯著效果。短短3個月內黃先生就減去20公斤，6個多月時減去超過40公斤。

邱旭緯說明，腸泌素是腸胃道分泌的激素，能有效改善血糖、增進飽足感、調控食欲，也能減緩胃排空速度，讓肚子不容易覺得餓，甚至有刺激代謝的效果。每周一次針劑（或是每日口服）的腸泌素介入療法，已被國際研究證實能有效控糖、減重、減脂。

在進行藥物治療一年期間，黃男正常上下班並搭配規律運動，養成良好的飲食習慣，戒掉過去愛吃的炸物、甜食、白飯，同時定期到減重中心回診評估身體及營養狀態。用藥一年後黃男停止腸泌素治療，半年後追蹤發現，黃男的體重已從原本的120公斤降至74公斤，BMI值為25.5。黃先生說，減重後身體精神都好轉許多，抽血的指數也趨回穩，逆轉了心血管和糖尿病問題。

「為每位病人量身訂作最適合的減重方法，較能維持長期且健康的身體狀態。」邱旭緯也提醒，腸泌素治療須配合醫囑循序漸進的增加劑量，以防產生噁心、嘔吐、食欲不振的副作用，並搭配營養諮詢、培養體適能，並維持優良生活型態，方能維持良好的體能及體態。

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