打鼾、睡眠不足… 脂肪肝易找上身

醫師表示，睡眠品質會影響代謝健康。示意圖。（圖／123RF）

一名45歲陳姓男子因飽受夜間打鼾、睡眠不足及白天精神不濟等問題困擾，前往醫院就醫，檢查後竟發現已罹患中重度脂肪肝。醫師表示，除了飲食及缺乏運動外，睡眠品質不佳恐是造成代謝異常與脂肪肝的重要危險因子。

台灣成大醫院家庭醫學部醫師鄭翔如表示，脂肪肝已成為常見健康問題，由於脂肪肝與肥胖及代謝症候群關係密切，近年醫界將其重新命名為「代謝相關性脂肪肝病」，強調這不只是肝臟疾病，更是全身代謝失衡的警訊。

鄭翔如提到，近年研究發現，長期睡眠不足或睡眠品質不佳，與肥胖、糖尿病、高血壓 及心血管疾病 風險增加有關，而當人體睡眠受到影響時，可能出現荷爾蒙失衡、胰島素阻抗增加及慢性發炎反應，進而干擾血糖與脂肪代謝，導致食慾增加、偏好高熱量飲食，形成體重上升與代謝異常的惡性循環。

尤其，許多脂肪肝患者早期並沒有明顯症狀，卻可能在不知不覺中逐漸進展為脂肪性肝炎、肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌，而當脂肪肝進展至肝纖維化時，心血管疾病及整體死亡風險也將明顯增加，此外，睡眠呼吸中止症也與脂肪肝息息相關。

鄭翔如說，患者睡眠時反覆出現呼吸暫停及血氧下降，容易造成慢性缺氧與代謝失調，不僅增加高血壓、糖尿病及心血管疾病風險，也可能加速脂肪肝惡化，若有長期打鼾、睡眠品質差、白天嗜睡等症狀，應及早接受評估與治療。

鄭翔如提醒，脂肪肝在早期具有可逆性，民眾除應維持均衡飲食、規律運動及體重控制外，也要重視睡眠健康，養成規律作息，避免長期熬夜，並定期接受健康檢查，才能降低代謝異常與脂肪肝風險。