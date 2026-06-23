不只變胖…下午最不適合吃高糖點心 失智風險恐大增

專家特別提醒，「下午」其實是最不適合吃高糖點心的時段。（圖／AI生成）

下午三、四時嘴饞時，許多人習慣來一塊餅乾、蛋糕或手搖飲提神。不過，腦神經與營養專家警告，這個看似平常的下午點心習慣，不只讓人容易變胖或蛀牙，更可能正悄悄提高失智症風險。

根據刊登於「刺胳針」（The Lancet）2024年的報告，約45%的失智症其實可透過飲食與生活型態預防。多名專家指出，「高糖飲食」正是傷害大腦的重要因素之一，尤其下午攝取大量糖分，對腦部影響更明顯。

專攻MIND飲食法的營養師Julie Andrews表示，許多研究已發現，高糖飲食與失智風險增加有關。其中一個原因，是糖分會讓血糖 快速升高與劇烈波動。

她指出，長期血糖忽高忽低，可能損傷腦部血管、增加全身發炎反應，也會讓腦細胞無法穩定獲得所需能量。「這不只是糖尿病 患者的問題，一般人也會受到影響。」

哈佛醫學院神經學教授Dr. Alvaro Pascual-Leone則表示，胰島素不只與代謝有關，對大腦功能也非常重要。長期高糖飲食，可能讓腦細胞逐漸出現「胰島素阻抗」，導致大腦無法有效利用葡萄糖。他指出，這種現象甚至被部分學界稱為「第三型糖尿病」，與記憶力衰退及失智症有關。

加州健康大腦診所（Healthy Brain Clinic）醫療長 Dung Trinh也說，高血糖與血糖不穩定，可能傷害供應大腦的小血管，並增加氧化壓力，導致腦細胞受損。同時，也會影響腦細胞利用能量的能力。

專家提醒，「下午」其實是最不適合吃高糖點心的時段。Pascual-Leone解釋，人體在下午與晚間的葡萄糖耐受性比早晨差，因此同樣一份甜食，在下午更容易造成劇烈血糖波動。此外，下午與晚間攝取大量糖分，也容易影響睡眠品質。Dung Trinh指出，睡不好本身就是失智症的重要危險因子。

那麼，水果中的糖分是否也有同樣問題？專家認為並不相同。Dung Trinh表示，餅乾、糖果與甜點多屬精製糖與精製澱粉，會迅速進入血液，引發血糖飆升，營養價值卻有限。相較之下，水果含有纖維、維生素、礦物質與抗氧化物。纖維能延緩糖分吸收速度，因此血糖上升較平穩，同時還能提供保護腦細胞的營養素。