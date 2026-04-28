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研究：晚餐後或睡前1小時 最佳補鈣時機

廖靜清
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研究指出，晚上補鈣的效果最好；平時應攝取足量鈣質，搭配運動、適當日曬，幫助鈣質的...
研究指出，晚上補鈣的效果最好；平時應攝取足量鈣質，搭配運動、適當日曬，幫助鈣質的吸收。(圖／123RF)

鈣片吃好幾年了，為什麼骨密度還是一直掉？許多人常見的補鈣迷思包括喝大骨湯、吃鈣片、多喝牛奶等。醫師提醒，鈣是人體不可或缺的礦物質，幫助維持骨骼健康、肌肉收縮、神經傳導及血液凝固等功能，如果有腿痠發麻、半夜抽筋、情緒容易起伏，可能是身體長期缺鈣。

研究顯示，30歲後骨質便開始以每年約1%的速度流失，50歲以上女性每5位就有1人受骨鬆所苦，台灣婦產科醫師陳保仁說，骨質疏鬆症初期幾乎「無聲無息」，等到出現駝背、身高縮短甚至輕微碰撞骨折後，才意識到骨質已嚴重流失。

骨質疏鬆是現代人健康的隱憂，但是每天喝牛奶仍發現骨密度偏低，陳保仁指出，因腸道對鈣質的單次吸收有限，為讓鈣質能有效利用，建議按照三餐飯後的規律分次補鈣，既養成補鈣習慣並最大化鈣吸收效率外，更抓住人體骨骼修復的黃金時期。

研究指出，人體骨骼重塑具有明確的晝夜節律，維持骨骼健康與重塑的細胞活性高峰皆出現在夜間休息期。晚上補鈣的效果更好，把握晚餐後或睡前1小時補充含鈣食物，搭配維生素C、D、CPP（酪蛋白磷酸胜肽）可促進鈣吸收，鎂鋅銅錳則能維持骨骼表現，讓骨骼更加強健。

鈣質類型的選擇上，臨床試驗顯示檸檬酸鈣吸收率最佳，高達40%，且不依賴胃酸輔助分解，空腹或睡前均可服用，對腸胃較敏感的熟齡族群尤其友善。相較之下，碳酸鈣吸收率偏低，且需隨餐搭配胃酸才能有效溶解。對熟齡族來說，陳保仁建議選擇細粉狀的補充品，可降低錠劑的吞嚥困難。

陳保仁強調，鈣質對於骨骼幫助大，且鈣離子有助於穩定自律神經、促進褪黑激素正常分泌，對熟齡族群常見的夜間難以入眠、情緒不穩等困擾，也能發揮輔助安定的效果。鈣質補充的攝取量雖然重要，但「吸收率」才是關鍵，選對時間、吃對東西、搭配維生素，才能有效儲存骨本。

補鈣除了飲食，還要靠「增加日照」活化維生素D來促進吸收，包括快走、慢跑、跳繩等運動來刺激骨骼生長、增強骨密度。日常生活上也應避免過量攝取咖啡因、戒菸限酒與重口味食物，以減少鈣質流失。

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