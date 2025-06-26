不只補鈣 黑芝麻還有5大好處 營養師教你怎麼吃

黑芝麻含豐富營養素，也是優質的植物性蛋白質，具有潤腸、補鈣、助眠、降低心血管疾病等好處。(圖／AI生成)

小小的一顆黑芝麻，富含鈣、鎂、膳食纖維、Omega-6脂肪酸等營養素外，還是優質的植物性蛋白質，具有潤腸、補鈣、助眠、降低心血管疾病等好處。不過，黑芝麻可以天天吃嗎？吃生的還是吃熟的比較好？一起來看看黑芝麻的營養價值跟食用方式。

每100公克黑芝麻，含有脂肪54.4公克，所含油脂多屬於Omega-6多元不飽和脂肪酸，進到腸道，能幫助潤滑腸壁，讓頑固的宿便軟化；黑芝麻的膳食纖維含量也高，每100公克含14公克，可以幫助增加糞便體積、引起便意，進而改善便祕問題。

2.補鈣防骨鬆

黑芝麻鈣含量非常豐富，每100公克含1479毫克的鈣，有助預防骨質疏鬆，讓牙齒更堅硬。不過，黑芝麻的鈣質不好吸收，需要將其堅硬的殼磨碎或製成黑芝麻醬，裡頭的鈣質才能被人體運用。攝取黑芝麻時，一併吃富含維生素C的水果，可提高身體對鈣質的利用率，因為酸可以幫助礦物質的溶解。

3.可降膽固醇

研究發現，黑芝麻中的芝麻素，可以增加好的膽固醇含量，能減少壞膽固醇的濃度，因為芝麻素可以幫助清除體內自由基，減緩血管的氧化反應；研究更發現，芝麻素能夠降低高血壓 患者的收縮壓及舒張壓，能減輕心血管跟心臟的負擔。

4.補腎防掉髮

中醫認為「以黑補黑」，黑色食物能夠補腎，一旦腎氣被補足，頭髮自然能豐盈，且不容易出現白髮；現代營養學則發現，黑芝麻之所以能夠幫助生髮、烏髮，原因在於黑芝麻含有多種微量礦物質及抗氧化物，可促進血液循環、改善毛囊健康。特別是銅，能幫助瀕臨衰竭的黑色素細胞重新長出黑色素，進而改善掉髮跟白髮的問題。

5.含鎂助睡眠

鈣跟鎂是調節身體緊張與放鬆的重要營養素。鈣離子進入細胞時，會使細胞收縮，離開時會讓細胞放鬆，所以當鈣離子異常滯留在細胞內時，會肌肉緊繃、肩頸痠痛；鎂離子是能將鈣離子移出細胞外的重要元素，它能將細胞多餘的鈣質存回骨質，進而舒緩緊張情緒跟緊繃的肌肉。100公克的黑芝麻，含386毫克的鎂，能幫助鈣質更好的沉積在骨質裡，能幫助舒緩情緒，晚上睡得比較安穩。

值得注意的是，黑芝麻屬於堅果種子類，富含Omega-6脂肪酸，可以幫助促進發炎，以提升免疫功能，但熱量高，若是攝取過量，不僅會引起身體慢性發炎，還會導致發胖；建議每天可攝取一湯匙，約20公克的量為限。

吃生芝麻還是熟芝麻比較好？若以營養素的角度看，生芝麻能保留最多維生素與多酚類，且生芝麻因沒有高溫烘炒，比較不會上火；但因為芝麻的殼很硬，攝取前建議要磨碎，或是吃黑芝麻醬，身體利用率會比較好。

食材：

黑芝麻一湯匙、牛奶200c.c.、無糖豆漿100c.c.、栗子半碗、蘋果半顆。

作法：

所有食材放入果汁機攪拌均勻即可。

功效：

●此道綠拿鐵約可攝取500毫克的鈣質，達到健康成年人一日鈣建議攝取量1000毫克的一半。

●蘋果富含維生素C，可以增加鈣質吸收。

●豆漿含豐富的大豆異黃酮，能提高鈣質在體內的沉積與利用率。