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40歲後沒發胖卻顯老？專家曝關鍵飲食方式 瘦身還能保年輕

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一天三餐中，建議每餐都要攝取約「手掌一片大」的蛋白質來源。圖為水煮蛋。（圖／123RF）
一天三餐中，建議每餐都要攝取約「手掌一片大」的蛋白質來源。圖為水煮蛋。（圖／123RF）

隨著年齡增長，許多人會發現即便沒變胖，卻被說「看起來老了」或是「臉開始下垂」。這種因體型變化帶來的煩惱，在40歲以後尤為顯著。日本飲食生活顧問、料理研究家おにゃ在「ESSE Online」指出，單純追求減重的飲食法，反而可能讓肌膚失去彈性、頭髮失去光澤，明明瘦下來卻顯老；要在瘦身的同時保住年輕感，關鍵在於「吃的方式」。

造成老態的主因之一，是肌肉與肌膚彈性的流失。若採取不吃東西的減重方式，不只是脂肪，連肌肉與膠原蛋白等重要成分也會一併流失，反而導致外貌快速衰老。相反地，若持續正確的飲食方式，就能從體內維持年輕與健康。其中兩大關鍵是「攝取足夠營養」和「避免血糖值急遽上升」。

1.每餐蛋白質「一隻手掌大小」

肌膚、頭髮、肌肉與內臟的健康，全都仰賴蛋白質作為基礎。缺乏蛋白質會導致臉頰凹陷、膚色暗沉、頭髮失去光澤。建議一天三餐中，每餐都要攝取約「手掌一片大」的蛋白質來源（如肉、魚、蛋、大豆製品、乳製品）。

範例：早餐吃水煮蛋＋納豆，午餐吃雞胸肉沙拉，晚餐則選鹽烤鮭魚＋豆腐＋味噌湯。把蛋白質當成「返老還童的素材」，分散攝取才能發揮最大效果。

2.蔬菜、海藻、菇類要積極攝取

蔬菜攝取不足容易引起便秘、膚色暗沉、水腫等問題，尤其推薦綠色蔬菜、菇類、海藻類，這些食材具有抗老功效。

這些食物含有維他命C，能促進膠原蛋白生成；膳食纖維調整腸道環境，讓肌膚變好；抗氧化物保護細胞不受紫外線與壓力傷害。

目標「每日350克蔬菜」，除了生吃，也可用蒸、煮、炒等方式增加攝取量。將蔬菜、海藻、菇類加進湯品中，就是輕鬆的實踐法。

3.不必戒碳水 但要注重質與進食順序

減少飯或麵包攝取過度，可能會導致能量不足與乾燥肌膚。糖類是腦與身體的重要能源，不必完全戒除。

建議：用糙米取代白米 、用全麥麵包代替甜麵包。有便秘體質的人，則推薦白米加入糯麥（大麥的一種）一起煮食，不僅增加膳食纖維，也能改善腸道環境。

進食順序也很關鍵：先吃膳食纖維（蔬菜），接著是蛋白質（主菜），最後才是碳水（飯），這樣做可避免血糖快速升高，有助於減少脂肪囤積。

4.油脂不是敵人 選對油才是關鍵

油脂常被誤會是讓人變胖、變老的元兇，但優質油脂其實是抗老好幫手。

推薦油脂攝取的來源包括：Omega-3脂肪酸（青魚、紫蘇油、亞麻仁油）：具有抗發炎作用；橄欖油：含抗氧化成分；堅果類：可預防肌膚乾燥。反之，反式脂肪（如人造奶油、起酥油）則會促進老化與肥胖，應盡量避免。

如果平常偏好肉類，不妨增加魚類料理的比例，做到一周內魚和肉的比例為1：1，會讓營養更均衡。事實上，很多人也因「改為以魚為主」而成功減重。

5.點心也能幫助肌膚與情緒

戒不掉甜食的人也無需勉強自己。重點在於挑選「對心與肌膚有益」的點心，如堅果類、高可可含量巧克力（70%以上）、優格＋黃豆粉。這些小點心不僅能改善膚況，也能撫慰心情，讓你不必一味忍耐就能持之以恆。

想要瘦得漂亮不顯老，比起追求數字，更該重視食物的質。飲食其實是愛自己的方式，只要從「怎麼吃」和「怎麼搭配」下手，不需極端節食，身體就會產生明顯變化，減的不只是體重，還會讓肌膚更有光澤、氣色更好。

減重 血糖 鮭魚

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