便秘不用吃瀉藥 醫師分享4個好習慣促排便

醫師分享有助於排便的4個生活習慣，擺脫瀉藥依賴性。喝水示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

瀉藥可以快速解決便祕 問題，但長期服用恐讓身體對藥物產生依賴性；因此腸胃蠕動恢復正常後，應該逐步戒除瀉藥，改用更健康的方法保持排便。Eating Well報導，腸胃科醫師布爾謝維奇（Will Bulsiewicz）在Instagram短片分享4種有助排便的生活習慣，讓人可以健康又安全地戒掉吃瀉藥的習慣。

1. 多吃高纖食物

平均每10位美國人就有9人纖維攝取不足。布爾謝維奇說，多吃高纖維食物有助於維持腸道蠕動，而且纖維還有助於控制體重，以及降低罹患第二型糖尿病 、大腸癌的風險，因此應該多吃蔬果、豆類與燕麥食品等對消化系統與整體健康有益的食物。

2. 補充水分

便祕的其中一個原因可能是喝水量不足。水喝太少會讓糞便變得更硬，更難排出體外。布爾謝維奇說，多多喝水，讓水成為一天的動力飲料，讓消化如同河流沖刷浮木而下。除了喝水，也可以吃含水量高的食物達成目標，如西瓜、小黃瓜、鮪魚與原味希臘優格。

3. 運動優先

促進排便的最好方法之一就是多走路、多運動。飯後走路能促進腸道健康蠕動、讓食物在消化系統內移動。布爾謝維奇說，每天盡量走1萬步，如果能在戶外運動更好。走路不僅能幫助消化，還可以維持心臟健康、改善血糖值、提升能量水平。每日一萬步很棒，但不論步數，讓步行運動成為日常活動一部分便足以獲益。

4. 考慮營養補充 品

如果習慣每天吃瀉藥，有些營養補充品可以幫助腸道蠕動，短期內能取代瀉藥。布爾謝維奇說，他推薦益生纖維補充品或氧化鎂補充品。增加氧化鎂劑量、同時減少瀉藥用量，理想上能逐步戒除瀉藥。不過布爾謝維奇也說，開始服用任何營養補充品之前，務必諮詢醫藥衛生專家，確認是否適合自己。