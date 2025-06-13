常常疲憊、失眠、變胖？醫：可能是腸道出問題

醫師提醒，人體約有七成免疫細胞在腸道，腸道如果失衡也會干擾大腦；示意圖。（圖／123RF）

您常感到疲憊、體重增加、難以入睡或情緒起伏嗎？這些看似獨立的困擾，或許正指向同一個潛在問題。台灣北秀健康管理診所新陳代謝科主治醫師邱勝博指出，許多民眾常將失眠與焦慮歸咎於大腦神經，但事實上，這些症狀很可能與我們的腸道健康息息相關，是腸道發出的求救訊號。

邱勝博說，腸道與大腦之間存在著緊密的「腸腦軸」連結。人體的腸道不僅是消化器官，更是重要的免疫器官，同時也能分泌代謝物與神經傳導物質。這些物質會與大腦進行「交流」並「回饋」給大腦。因此，當腸道處於發炎狀態時，便會干擾大腦的正常功能。這也是為什麼腸道常被稱為「第二個大腦」，其健康狀況直接影響到腦部的運作，進而牽動失眠與焦慮等情緒問題。

不僅如此，邱勝博臨床觀察也發現，許多患者前來門診，抱怨的常是消化不良、腹脹、體重增加等「小問題」，但深入檢查後，往往發現體內正處於慢性發炎狀態。這種持續性的低度發炎，會潛移默化地破壞代謝機能，對健康構成長期威脅。

邱勝博說，人體約有七成的免疫細胞位於腸道，一旦腸道菌相失衡或腸壁屏障受損，體內便容易出現慢性發炎反應。同時，失衡的腸道也會連帶影響睡眠品質與情緒穩定。這印證了腸道與大腦間存在「腸腦軸」的緊密連結，腸道發炎會干擾大腦功能。

邱勝博也提醒，健檢指數異常（如血糖 、血脂 異常）、長期外食或偏好高油高糖飲食者，以及有便祕 、腹瀉等腸胃不適症狀者，都是腸道失衡的高風險族群，應特別留意。

想要改善因腸道失衡引起的慢性發炎體質，邱勝博坦言，無法依靠短期節食取得改善，而是從根本著手，包括補充益生菌、攝取足量膳食纖維與植化素。同時，搭配規律作息與壓力管理，才能幫助腸道恢復自我調節能力，進而改善發胖、失眠、焦慮等警訊，找回身心健康與穩定。

（本文由「健康醫療網」提供）