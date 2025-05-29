缺鋅會缺性趣、常感冒 宜多吃貝類、紅肉、黃豆、堅果…天然含鋅食物

鋅是人體必需微量元素之一，若缺鋅容易疲倦；示意圖。(圖／123RF)

鋅是人體必需的微量元素之一，若缺鋅，容易導致免疫力 低落、性趣缺缺、頻繁感冒、掉髮、疲倦等。缺鋅該如何補充？台北馬偕醫院營養醫學中心技術主任蔡一賢指出，應優先從天然食物中補充，非必要不建議仰賴補充劑，若有補充需求，則必須先抽血監測體內鋅含量，謹慎補充。

鋅有助清除體內自由基

鋅屬於二價陽離子，參與組織修復、蛋白質合成與抗氧化反應，有助於減少脂質過氧化、清除自由基，進而保護皮膚與內臟健康。對男性而言，補充鋅與精子生成密切相關；女性在懷孕與哺乳期間則因需求量增加，更需注意鋅的攝取，對胎兒發育至關重要。

慢性病恐影響鋅的吸收

蔡一賢提醒，若患有腸胃道疾病、慢性病如糖尿病 、肝病、腎病，或長期酗酒者，可能會影響鋅的吸收，導致體內鋅含量不足。鋅濃度可透過抽血檢測，正常成人應維持在700至1200微克／每升，若低於500至600微克即應提高警覺，優先透過食物補充，必要時可由醫師評估是否使用補充劑。

在飲食來源上，蔡一賢指出，海鮮如牡蠣、貝類，紅肉如豬肉、牛肉，或是黃豆、全穀類、堅果類等食物，皆為鋅含量較高食物。建議牙口不好者，不妨可吃豬肉黃豆粥搭配蔬菜，不僅可以補鋅，又能補足營養。

其實，大多數民眾並不容易缺鋅，但仍需注意某些狀況下可能出現鋅不足情形，蔡一賢說，長期仰賴靜脈營養點滴的病人，常會因鋅補充不足，導致嘴角裂開、嘴唇乾裂症狀，外觀類似燙傷。

補充鋅劑應先抽血檢查

此外，素食者因攝取植物性食物較多，鋅含量普遍較低，且菠菜、秋葵等富含植酸的食物會抑制鋅吸收，應特別留意。蔡一賢建議素食者，可透過黃豆、腰果、杏仁等含鋅植物補充所需。

缺鋅的高風險族群，包括早產兒、孕婦、哺乳婦女、發炎性腸道疾病患者、長者、牙口不佳者、無法正常進食或依賴靜脈營養者。蔡一賢指出，這些族群可能需要額外補充鋅劑，但補充前必須先透過抽血確認鋅濃度，不可自行補充或長期過量服用補充劑，特別是部分民眾同時服用鋅與綜合維他命，容易出現攝取過量風險。

蔡一賢提醒，鋅會干擾銅與鐵的吸收，若長期補充鋅，需留意是否導致其他營養素失衡，建議在專業人員建議下進行評估與追蹤。

鋅是人體必需微量元素之一，若缺鋅，優先從天然食物中補充；示意圖。(圖／123RF)

富含鋅的三大類食物

●豆魚蛋肉類：牡蠣（蚵）、紅蟳肉、肝臟、牛肉、羊肉、豬肉、蛋黃、 黃豆。

●全穀類：小麥胚芽、胚芽米、薏仁、紅藜、燕麥／即食燕麥片、全麥麵粉、糙米。

●堅果類：南瓜子、核桃 、腰果、杏仁果、芝麻、花生。

資料來源／馬偕醫院 製表／李青縈