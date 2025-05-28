連吃30天奇異果 腸胃好、肌膚亮

每天吃奇異果，腸道環境和肌膚會出現驚人的變化。(圖／123RF)

色澤鮮豔又漂亮的奇異果 ，是富含維生素C的代表性食品，此外，它也含有許多有助於腸胃運作的營養與成分，是打造健康不可或缺的水果之一。如果每天吃奇異果，腸道環境和肌膚可能會出現驚人的變化。

根據日本 順天堂大學所進行的一項研究。他們針對健康的成年女性，觀察她們連續四周食用綠奇異果後，身體會出現什麼變化。結果顯示，持續吃奇異果的族群，出現了以下幾個令人驚喜的變化，像是胃腸不適感大幅減少、排便次數大幅增加，以及肌膚明亮度顯著提升。

為什麼奇異果具有如此奇效？奇異果富含對腸道和肌膚有益的營養素，特別適合「腸道保養」與「肌膚保養」。

膳食纖維

奇異果特別的是，它同時含有水溶性與不溶性膳食纖維，比例相當均衡。根據一項針對研究，連續三周食用奇異果的人，其排便次數與排便量皆有增加，腸道蠕動也有所改善，因此奇異果被認為是對慢性便祕 有困擾者非常推薦的水果。

蛋白質分解酵素

這是奇異果中所含的一種酵素，能幫助分解肉類與魚類等含蛋白質的食物，促進消化。在果實成熟後，其含量會增加為收穫前的兩到三倍，並且主要集中在果皮附近。

對於注重高蛋白飲食的人來說，有時會出現胃部不適或脹氣等症狀。奇異果被認為具有緩解胃部不適的效果，推薦給想要減少飯後不適的人食用。

維生素C

奇異果擁有豐富的維生素C，每100克的奇異果中，平均含有7.1毫克的維生素C。18歲到75歲以上的男女每日建議攝取的維生素C為100毫克。因此，吃一顆重約100克的奇異果，就能攝取約每日所需維生素C的七成。攝取足量的維生素C，有助於提升肌膚的明亮感。

日本腸活專家Zakki推薦奇異果的吃法是「連皮一起吃」，有人會感到不習慣或口感不佳，削皮吃也沒問題，但如果不排斥，建議把奇異果洗乾淨後，連皮一起吃，才能完整攝取所有營養素。

建議可以用揉成球狀的鋁箔紙搓一下果皮，能夠去掉一些上面的絨毛；也可以打成果昔、或切小塊加入優格中，連皮吃也會比較容易入口。但若是給腸胃功能尚未成熟的孩子吃，還是建議去皮。