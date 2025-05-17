血糖高可以吃麵包嗎？避開這3種 適合吃這4種

專家提醒，糖尿病患要選擇高纖維、少油脂、少加工的麵包吃，才不會造成血糖很容易飆升；示意圖。（圖／123RF）

糖尿病 患及有在控血糖 的人，大多不敢吃麵包，因為麵包吃完血糖很容易飆升。那糖尿病患是不是永遠與麵包無緣了呢？其實不然，重點是要選擇高纖維、少油脂、少加工的麵包吃。腎臟科醫師建議少吃三種「危險麵包」，並推薦適合糖尿病患吃的四類麵包。

麵包常被認為是糖友的飲食大忌，台灣桃園長庚醫院腎臟科主治醫師醫師廖述寬指出，其實這是常見的誤解，糖尿病患並非完全不能吃麵包，關鍵在於選擇適合的麵包種類、注意控制分量，及飲食搭配。

精緻香甜又柔軟 少碰

麵包的主要成分是麵粉，而不同種類麵包，因糖和油脂比例的差異，對血糖的影響也不一樣。廖述寬指出，通常愈精緻，吃起來愈香甜、愈柔軟的麵包，熱量也愈高，當然也最不適合糖尿病患食用。

以下三種就是容易讓血糖飆高的危險麵包，它們共通的特點是精緻、高糖、高油、高鈉，吃了會讓血糖快速飆升，長期下來會對胰島素系統造成負擔，甚至可能加劇胰島素阻抗。

1、高糖高油的精緻麵包：加入大量糖、油、添加劑，糖及油的含量可能高達10-20%。

代表性麵包：甜麵包、湯種麵包

2、餡料或裝飾豐富的麵包：加入大量的糖和油脂，熱量及碳水化合物偏高，表面有酥皮或餡料的，油脂含量尤其驚人。為維持風味與保存，內餡也多半含高糖。

代表性麵包：肉鬆、菠蘿、蔥花捲、奶酥、紅豆、果醬麵包等。

3、特別鬆軟的高油麵包：通常麵包愈柔軟，添加的油也愈多。

代表性麵包：丹麥麵包、牛角麵包、吐司、甜甜圈等。

高纖少油少加工 可吃

原則上，糖尿病患、或要控血糖、想減重的人，只要選擇高纖維、少油脂、少加工的麵包，適量吃，其實都不會有大問題，可以安心吃。

1、歐式酸種麵包：酸種麵包在發酵過程產生的有機酸，能延緩澱粉吸收的速度，降低餐後血糖升高的幅度。

代表性麵包：德式酸種黑麥麵包、法式鄉村麵包、農夫麵包等。

2、全麥麵包：全麥麵包使用完整麥粒，也含有較多的纖維和穀物，也比白麵包提供更多的維生素和礦物質，全麥因較不容易被快速消化，因此不會讓血糖狂飆，而是緩慢上升。但要特別注意的是，市面上有些標榜全麥的麵包，可能只是在白麵粉中添加麩皮，或使用焦糖染色，使其外觀看起來較深、較像「全麥」麵包，如果拿起來重量輕且鬆軟，就要注意可能是「假全麥」，購買時最好看清成分標示，真的全麥麵包為低碳水化合物，且應至少含3克以上的纖維。

3、雜糧麵包：以燕麥、大麥、小麥等多種粗糙穀物製成的雜糧麵包，富含膳食纖維及多種營養物質，也有助延緩血糖上升速度，及促進腸道健康。雜糧麵包口感比較紮實、也比較不好咬，同樣也要看清看清成分標示以買到真的雜糧麵包。

4、黑麥麵包：由黑麥穀物製成的的黑麥麵包，是高纖麵包中的佼佼者，每100克含有10克的膳食纖維，比全麥麵包還多，有助穩定全日血糖與延長飽足感，也能控制膽固醇、降低心血管疾病 風險。

最後更要提醒，無論一般人或控血糖的人，也不管是吃哪種麵包，最重要的原則是要適量，及搭配其他飲食，以蛋白質、蔬菜、好油脂最好，例如一餐吃一兩片全麥麵包+水煮蛋+燙青菜，會比單純吃三、四片麵包健康很多。