芭樂富含維生素C 控制血糖有利減重

芭樂（圖）的維生素C含量，是柳橙近五倍。（圖/123RF）

芭樂(番石榴)原產於拉丁美洲，果實富含膳食纖維、維生素與抗氧化物，是相當具有營養價值的水果。近年越來越多研究指出，芭樂對於血糖 控制、心臟健康、體重管理與免疫力 提升都有正面幫助。

芭樂葉在傳統草藥中早有使用歷史，現代科學研究也發現它對血糖具有調節作用。動物實驗發現，芭樂葉萃取物可以提高胰島素的敏感性，進而改善空腹血糖與胰島素阻抗問題。

一項2016年的研究指出，直接食用芭樂也能幫助降低血糖，這是因為芭樂中的果膠（膳食纖維）可以減緩腸道吸收葡萄糖的速度，有助於改善葡萄糖耐受性。雖然芭樂無法取代藥物治療，但它可以作為日常生活中協助控制血糖的輔助選擇。

支持心血管健康

已有研究發現，食用芭樂能有效降低三酸甘油酯、總膽固醇與低密度脂蛋白（LDL），這些指標都與心血管疾病息息相關。因此，在均衡飲食中適量攝取芭樂，可能有助於維持血脂穩定、保護心臟健康。

提升免疫力

維生素C是重要的抗氧化物，一般提到補充維生素C時會想到柳橙（Oranges），其實芭樂的維生素C含量是柳橙近五倍。一顆中等大小的芭樂（約55公克）就含有125毫克維生素C，幾乎等於每日建議攝取量的140%。對於需要提升免疫力的人來說，芭樂絕對是很好的選擇。

具有抗癌潛力

芭樂葉含有多種植化素，研究發現這些活性成分可能對癌細胞 生長有抑制作用。初步實驗指出，芭樂萃取物可以在不影響正常細胞的情況下，抑制癌細胞的增殖。盡管如此，這方面仍需更多實證研究，目前尚不建議以芭樂作為癌症治療或預防的唯一方式，但可作為日常飲食中的營養補充。

有助體重控制

芭樂熱量低、營養密度高，有利體重管理。一顆芭樂僅含約37大卡熱量，卻有近3公克的膳食纖維。纖維可以延緩消化、增加飽足感，有助於減少進食過量。

想要穩健減重的人，可以將芭樂當作早餐水果、點心或與其他健康食材搭配，既美味又營養。若能搭配營養師建議，更可有效達成長期體重管理目標。

改善消化健康

芭樂富含膳食纖維，是促進腸道健康的好幫手。一顆果實就能提供3公克纖維，有助於促進腸道蠕動、預防便祕。

此外，研究也指出，芭樂萃取物具有抗菌、抗腹瀉、抗發炎等特性，有助於改善腸胃不適或腹瀉症狀。對於消化系統較敏感的人，也可以考慮適量攝取芭樂以調整腸道機能。

對一般健康成年人而言，適量攝取芭樂是安全的，不過由於其纖維含量高，若一次吃太多，部分人可能會出現腸胃不適或便祕情況。此外，芭樂具有輕微的降血糖作用，對於正在服用降血糖藥物或血糖不穩定者，建議先諮詢醫師或營養師的意見再食用。