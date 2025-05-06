壓力大易失眠變胖 喝花草茶助疏肝安神

醫師提醒，若長期壓力過大，皮質醇長時間處於高水平，會提升對於高熱量、高碳水化合物的渴望，容易導致脂肪堆積在腹部；示意圖。（圖／123RF）

睡眠狀況不佳除了帶來白天疲勞感，更有可能導致荷爾蒙失調、代謝速度變慢、胰島素阻抗等問題，進而引發肥胖，失眠、壓力和肥胖三者常常互為因果循環。

許多失眠是來源於生活上的壓力所致，台灣中醫師林巧薇表示，當大腦感受到壓力時，腎上腺會分泌出壓力荷爾蒙，也就是「皮質醇」，正常皮質醇在早晨時分泌量會到達高峰，並在夜晚降到低點，同時生長激素及褪黑激素會分泌幫助入睡，若皮質醇分泌異常，便會影響到睡眠品質、代謝、精神，也會增加罹患慢性病的風險。

林巧薇指出，短期的壓力不會對健康造成太大的影響，但若長期壓力過大，皮質醇長時間處於高水平的情況，會進一步影響到瘦體素的分泌，也會提升飢餓感以及促進胰島素阻抗的問題，對於高熱量、高碳水化合物的渴望，同時脂肪也會容易堆積在腹部，而皮質醇也會促進肌肉分解，降低肌肉量；壓力也會影響甲狀腺功能，造成基礎代謝率下降，使代謝速度變得更加緩慢。

林巧薇進一步解釋，若有皮質醇過高問題的人，容易發生疲勞、失眠、體重增加、對於高熱量食物渴望、情緒不穩定、注意力無法集中、消化也會產生問題，同時女性還可能產生月經不規律、受孕困難、性欲下降、多囊性卵巢等問題。

中醫將這類肥胖歸類為肝鬱氣滯型，簡單來說就是「壓力型肥胖」。林巧薇說明，中醫認為肝掌管情緒，當感受到壓力時，肝氣便會運行不暢，這類型的人多半工作、生活壓力大，在治療時會使用加味逍遙散、香附、紅景天、人參等藥材幫助降低壓力，疏肝養神；參苓白朮散、溫膽湯等可以改善代謝；右歸丸、肉桂等可以補腎助陽、提升基礎代謝。

日常可多飲用花草茶，如菊花、薄荷等藥材來安神減壓，並多攝取富含Omega-3、鎂、B群等營養品幫助穩定神經系統與內分泌，以及綠色蔬果來幫助肝臟代謝、護肝。另外，也可嘗試利用冥想、瑜珈等方式來減壓，多曬太陽來刺激身體分泌褪黑激素、血清素等荷爾蒙，幫助提升夜晚的睡眠品質。

林巧薇提醒，壓力型肥胖減重 的難題主要來自情緒的調節，許多朋友會透過吃甜食來紓壓，但甜食會容易造成血糖 波動過大，讓情緒更不穩定，同時造成脂肪堆積。建議要找到自己紓壓的方式，若情緒問題已經影響到日常生活，建議可前往身心科求助，透過專業諮詢找到壓力來源、緩解情緒。

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