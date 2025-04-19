我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

全球首個機器人半馬 天工Ultra率先完賽

蛋白質、運動、充足睡眠、減壓…有助消除腹部脂肪

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
減掉多餘的腹部脂肪是許多人運動的首要目標。(圖／123RF)
減掉多餘的腹部脂肪是許多人運動的首要目標。(圖／123RF)

減掉多餘的腹部脂肪是許多人運動的首要目標，這不僅僅與外貌有關，還關乎它對整體健康的影響。盡管很多人定期運動並嘗試保持飲食健康，仍對頑固的腹部脂肪感到沮喪。實際上該怎麼做？

腹部脂肪對健康有哪些影響？

圓形腹部或「蘋果型身材」可能是內臟脂肪積聚的徵兆，而內臟脂肪是對你的健康影響最大的腹部脂肪。

皮下脂肪位於皮膚下方，這是你在鏡子中看到的脂肪。但內臟脂肪則更深層，圍繞著你的器官，並可能讓你面臨糖尿病心臟病、多囊性卵巢症候群等疾病的風險。

專家指出，減少內臟脂肪很重要，透過減少5%到10%的體重，你可以改善血壓、血糖、膽固醇濃度、活動能力、性功能等。

特定運動可以消除腹部脂肪嗎？

事實上，你無法透過特定的運動，像是仰臥起坐來消除腹部脂肪，而是你的身體決定首先減少哪裡的脂肪。

真正有效的是透過運動、營養和生活習慣的結合，保持持續的熱量赤字。隨著整體體脂肪的減少，腹部脂肪才會跟著削減，但你無法強迫你的身體先選擇哪個部位。

不過有研究顯示，某些類型的運動，尤其是高強度訓練，被認為對於整體減少腹部脂肪特別有效。

減掉腹部脂肪的真正祕訣

專家指出，生活方式改變對減少腹部脂肪有著最顯著的效果。只要持續努力，你將能以健康的方式減重、增強肌肉，同時腹部的外觀也會有所改善。

以下是長期有效的方法：

1.優先選擇蛋白質

蛋白質有助於保持飽足感，甚至可能幫助你在下一餐時攝取較少的食物。蛋白質對於肌肉也很重要，而增加肌肉對於減重，特別是減少腹部脂肪至關重要。

仰臥起坐很難消除腹部脂肪。(圖／123RF)
仰臥起坐很難消除腹部脂肪。(圖／123RF)

2.規律運動

有氧運動能燃燒卡路里，並幫助你減少全身脂肪，包括腹部脂肪。另外，肌力訓練有助增加肌肉，或者至少在你減脂的過程中維持肌肉，而肌肉會燃燒卡路里。

3.充足睡眠

當談到腹部脂肪和減重時，睡眠是最重要的，這是因為睡眠會影響促進食欲的激素。當我們睡得不好或缺乏睡眠時，生理機制會使我們更想吃東西。

4.減輕壓力

若你壓力大，身體可能會將壓力荷爾蒙皮質醇釋放到血液中。皮質醇的增加與腹部脂肪增加密切相關。此外，當我們壓力大時，人們常常會轉向食物來尋求安慰或分散注意力。

減重 心臟病 糖尿病

上一則

日本人不靠運動「全球最瘦」醫曝4關鍵：肥胖率僅4％

下一則

熬夜、壓力 脂漏性皮膚炎恐上身 

延伸閱讀

有點年紀了「好難瘦」 走得快或走得久哪樣更能減脂？

有點年紀了「好難瘦」 走得快或走得久哪樣更能減脂？
1個月狂瘦15公斤又復胖 她中度脂肪肝、糖尿病前期

1個月狂瘦15公斤又復胖 她中度脂肪肝、糖尿病前期
30歲後當心肌肉流失 心臟疾病、骨質疏鬆風險大增

30歲後當心肌肉流失 心臟疾病、骨質疏鬆風險大增
澱粉過量、蛋白質不足 素食者易罹患脂肪肝

澱粉過量、蛋白質不足 素食者易罹患脂肪肝

熱門新聞

地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。(本報資料照片)

醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖

2025-04-09 02:00
吃入過量的鹽，將使體內的鈉離子過多，從而在體內吸附大量的水份。(圖／123RF)

吃太鹹3事補救 比補水更有益

2025-04-15 02:00
中風是2023年美國第四大死亡原因。（示意圖，路透）

中風8成可避免？最新「預防」方針出爐

2025-04-14 13:10
美國總統川普健檢報告出爐，僅有體重破百需要注意引發慢性疾病，各類的膽固醇與血壓等都控制良好，醫師分析與他不菸、不酒的生活習慣有關。圖為示意圖。（本報資料照片）

川普滴酒不沾、不抽菸 健檢結果醫師驚艷 僅1點需留意

2025-04-15 04:44
青春期成長過程中，許多人經歷發燒、全身無力、喉嚨痛等，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，這可能是感染了卻從未真正離開的「 Epstein-Barr 病毒」（EBV），世界衛生組織（WHO）更將EBV列為第一類致癌病毒。示意圖，（本報資料照片）

體內「裝死」病毒竟容易引發癌症 醫：5大措施防它甦醒

2025-04-15 17:42
嘴饞特別想吃雞排、洋芋片，要小心是身體營養失衡發出的警訊。（本報資料照片）

嘴饞特別想吃雞排、洋芋片 醫：身體正發出「警訊」

2025-04-14 04:46

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明