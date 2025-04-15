正確食用膳食纖維 排便通暢

蒟蒻富含水溶性膳食纖維，適量食用可以改善便祕。(本報資料照片)

民眾大概都聽過排便不順要多吃蔬菜水果的說法，似乎補充膳食纖維就是改善便祕 的不二法門。日本 腸活專家Zakki就提醒，事情可能沒那麼簡單，有時候纖維質不會讓便祕情況好轉，甚至還會造成反效果。

膳食纖維之所以被視為緩解便祕的成分，是因為纖維質會吸收水分，軟化糞便並增加糞便體積，使排出過程較為順利。然而有研究顯示，膳食纖維和改善便祕之間其實並無關聯，另一項研究甚至指出，減少膳食纖維的攝取量實際上還會改善慢性便祕的症狀。

Zakki解釋，關鍵在於食用的是何種纖維種類。膳食纖維主要可分為「水溶性膳食纖維」、「非水溶性膳食纖維」兩大類，還可以再依大小、質地等特性分成可發酵纖維 、黏性纖維、玉米來源可溶性纖維等等。

舉例來說，對於便祕嚴重、糞便過硬的人來說，攝取過多的非水溶性纖維可能反而使排便更加困難。因此Zakki建議，膳食纖維的優先選項應是水分高、質地黏稠的水溶性膳食纖維，以下推薦一份食譜 ，促進排便之外還能增加飽足感。

俗稱蒟蒻的「魔芋」擁有高黏性水溶性纖維，不妨試試醃製魔芋，美味又有益腸道健康。

準備調味料：1.醬油1.5大匙；2.醋、芝麻油1大匙，可依個人口味增減；3.鹽漬昆布1大匙，或用3小匙鹽、高湯粉替代。