我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教美國人不被關稅傷荷包 中國「工廠直營」影片洗版

再接古裝陸劇 劉亦菲美籍被酸：片酬應課稅125%

正確食用膳食纖維 排便通暢

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
蒟蒻富含水溶性膳食纖維，適量食用可以改善便祕。(本報資料照片)
蒟蒻富含水溶性膳食纖維，適量食用可以改善便祕。(本報資料照片)

民眾大概都聽過排便不順要多吃蔬菜水果的說法，似乎補充膳食纖維就是改善便祕的不二法門。日本腸活專家Zakki就提醒，事情可能沒那麼簡單，有時候纖維質不會讓便祕情況好轉，甚至還會造成反效果。

膳食纖維之所以被視為緩解便祕的成分，是因為纖維質會吸收水分，軟化糞便並增加糞便體積，使排出過程較為順利。然而有研究顯示，膳食纖維和改善便祕之間其實並無關聯，另一項研究甚至指出，減少膳食纖維的攝取量實際上還會改善慢性便祕的症狀。

Zakki解釋，關鍵在於食用的是何種纖維種類。膳食纖維主要可分為「水溶性膳食纖維」、「非水溶性膳食纖維」兩大類，還可以再依大小、質地等特性分成可發酵纖維 、黏性纖維、玉米來源可溶性纖維等等。

舉例來說，對於便祕嚴重、糞便過硬的人來說，攝取過多的非水溶性纖維可能反而使排便更加困難。因此Zakki建議，膳食纖維的優先選項應是水分高、質地黏稠的水溶性膳食纖維，以下推薦一份食譜，促進排便之外還能增加飽足感。

俗稱蒟蒻的「魔芋」擁有高黏性水溶性纖維，不妨試試醃製魔芋，美味又有益腸道健康。

準備調味料：1.醬油1.5大匙；2.醋、芝麻油1大匙，可依個人口味增減；3.鹽漬昆布1大匙，或用3小匙鹽、高湯粉替代。

製作方法：將魔芋（蒟蒻）切成薄片後，輕輕放入容器或袋子中，加入2茶匙的糖混合均勻，倒掉多餘的水分，並將準備好的調味料放入容器或袋中醃製約一個小時，最後可依喜好加入芝麻或七味粉調味。

許多人以為便祕多攝取膳食纖維就能改善，但沒想到可能造成反效果；示意圖。（圖／12...
許多人以為便祕多攝取膳食纖維就能改善，但沒想到可能造成反效果；示意圖。（圖／123RF）

便祕 食譜 日本

上一則

錠劑膠囊亂切亂混 影響療效也不安全

下一則

吃太鹹3事補救 比補水更有益

延伸閱讀

熱量低又纖維多 這13種水果能讓人自然減重

熱量低又纖維多 這13種水果能讓人自然減重
增強免疫力改善代謝？「哈佛蔬菜湯」風靡華人社區

增強免疫力改善代謝？「哈佛蔬菜湯」風靡華人社區
纖維攝取不足 營養師：壞處不只是便秘

纖維攝取不足 營養師：壞處不只是便秘
早上吃蘋果最好？專家給2建議「發揮最大營養價值」

早上吃蘋果最好？專家給2建議「發揮最大營養價值」

熱門新聞

地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。(本報資料照片)

醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖

2025-04-09 02:00
生活作息良好，血壓血脂控制穩定也可能是心肌梗塞的候選人，醫界發現，第四種血脂「脂蛋白（a）」，恐是導致心血管疾病的新關鍵。（123RF）

生活規律卻心肌梗塞險送命 醫揭兇手是「第四種血脂」

2025-04-10 05:32
中風是2023年美國第四大死亡原因。（示意圖，路透）

中風8成可避免？最新「預防」方針出爐

2025-04-14 13:10
又到春暖花開的季節，但對過敏人來說，最讓人頭痛的季節也來了。美聯社

春天眼睛癢 噴嚏打不停？簡單8招抗過敏

2025-04-07 13:49
嘴饞特別想吃雞排、洋芋片，要小心是身體營養失衡發出的警訊。（本報資料照片）

嘴饞特別想吃雞排、洋芋片 醫：身體正發出「警訊」

2025-04-14 04:46
台中市長安醫院神經內科主任陳惠萱說，纖維肌痛症俗稱公主病，是一種因中樞神經系統異常放大疼痛訊號所致的慢性疾病。（長安醫院提供）

50多歲婦人全身疼痛、失眠 醫診斷罹患「公主病」 用這個療法助她改善

2025-04-14 17:21

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕
演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連