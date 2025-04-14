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加工肉、花生粉… 小心潤餅隱藏熱量陷阱

廖靜清
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潤餅有許多蔬菜內餡，但花生粉、糖粉是熱量陷阱。（本報資料照片）
潤餅有許多蔬菜內餡，但花生粉、糖粉是熱量陷阱。（本報資料照片）

很多人喜歡吃潤餅，把蛋皮、豆芽菜、胡蘿蔔、高麗菜、豆干、肉絲等，再灑上花生粉，即成美味的一餐。營養師表示，潤餅的蔬菜量多，餡料多以汆燙或水煮，看似清爽又很有飽足感，但要小心隱藏的熱量陷阱。

台灣桃園長庚醫院營養師陳姿吟說，酥脆可口的炸蛋酥、充滿油脂的紅燒肉或香腸，以及花生粉、糖粉等，都容易讓血糖波動、體重飆升。尤其南部潤餅還包入炒油麵，一捲直逼700大卡，幾乎是一個便當的熱量。

陳姿吟指出，雞蛋、肉類是豐富的蛋白質來源，自家準備潤餅食材時，可將蛋酥換成滷蛋或是蛋絲；紅燒肉可換成烤的里肌肉或是舒肥雞胸肉。蔬食者可以多加一些豆干絲，補充蛋白質也補鈣。而習慣油麵口感的人，不妨以蒟蒻麵、洋菜絲代替，一樣有咀嚼感，熱量少了一大半。

潤餅的蔬菜餡料，主要為水煮方式，陳姿吟提醒，很多蔬菜富含不耐熱的維生素B、C，要避免烹煮時被破壞，因此要注意切勿「高溫加熱」太久，就不會有營養流失問題。然而，有些高鉀的蔬菜汆燙後，反而有益於腎臟病患者食用。

陳姿吟說，腎臟病患者飲食限制多，需減少攝取高鈉、高鉀和高磷的食品，例如油麵、香腸屬於高鈉加工食品，花生屬於高磷食物，最好不要食用。而糖尿病患者飲食禁忌較少，潤餅算是適合糖友食用的食物，但要避開油炸方式、澱粉等內餡，多搭配高纖維的蔬菜類。（廖靜清）

腎臟病 糖尿病 血糖

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