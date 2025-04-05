我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方基墨離世 湯姆克魯斯悲嘆：祝你下段旅途順利

川普親口證實 馬斯克在白宮時日不多

營養師教你減鹽7招 遠離高血壓、中風 腎友這樣吃才對

記者廖靜清
聽新聞
test
0:00 /0:00
攝取過多的鹽會影響心血管健康，還有隱藏的慢性腎病變、胃癌、骨質疏鬆等健康風險。（本報資料照片）
攝取過多的鹽會影響心血管健康，還有隱藏的慢性腎病變、胃癌、骨質疏鬆等健康風險。（本報資料照片）

春天氣候變化大，忽冷忽熱、陰晴不定，時而熱如夏天，時而又冷如冬天，日夜溫差大，尤其低溫與溫差容易造成血管收縮，增加心肌梗塞及中風機率。營養師劉怡里指出，高血壓心血管疾病都跟「吃太鹹」有關，因此提醒民眾平常飲食應「鹽以律己」，並且提出生活中減鹽7招。

台灣衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不要超過2400毫克（食鹽6公克），不過，現代人外食機率高，許多加工食品也隱藏不少鹽或鈉，累積下來很容易攝取過量。

近日天氣溫差大，血管會隨著溫度的變化收縮或擴張，對高血壓患者來說，血管調節功能已經不佳了，更要注意控鹽飲食。

當鹽分攝取過高時，除了高血壓問題，還有隱藏的慢性腎病變、胃癌、骨質疏鬆等風險；過量的鈉也不利骨骼發展，會影響兒童身高。

劉怡里指出，鹽不單只是會使血壓上升，最後可能導致心血管疾病及中風發生也是很大的隱憂。

預防心血管疾病，飲食方面一定要控鹽，劉怡里建議多攝取原型食物、少吃加工食品、使用天然調味、挑選減鈉鹽等。如果想吃零食，要學著看營養標示，了解鈉含量；泡麵類則建議佐料包使用三分之一包就好，並減少食用的頻率。

挑選鹽也有學問，如果有單純高血壓的家人，可以選擇減鈉鹽，烹調時正常添加就好；腎臟疾病患者因排鉀能力較差，易造成高血鉀，所以不適合減鈉鹽，可以選擇一般食鹽即可；一般家庭如果沒有其他疾病問題，建議可以選擇含碘鹽。

高血壓 心血管疾病 中風

上一則

肉肉的是抽高本錢？ 醫提醒這狀況恐加速生長板密合

延伸閱讀

裝上大腦電腦介面 中風失語18年病患可說話

裝上大腦電腦介面 中風失語18年病患可說話
減重飲食怎麼吃？ 營養師教「像嬰兒學3招」

減重飲食怎麼吃？ 營養師教「像嬰兒學3招」
人腦裝電腦透過AI模式 中風失語18年病患「說出自己的話」

人腦裝電腦透過AI模式 中風失語18年病患「說出自己的話」
體內維生素B6不足 吃素女突發高血壓

體內維生素B6不足 吃素女突發高血壓

熱門新聞

正確的睡姿能讓幫助睡眠。（取材自pexels.com@Ivan Oboleninov）

3種「養生睡姿」改善睡眠 還能改善假胯寬

2025-03-29 19:55
運動者常見的七種錯誤，分別有沒有暖身、運動強度太強等問題；示意圖。（圖／123RF）

超過身體負荷 資深健身教練：運動者常犯7大錯誤

2025-03-31 02:00
日本知名癌症專家佐藤典弘醫師提醒，白米飯、麵包精緻主食、加工肉類、全乳製品等3大類食物會增加罹患癌症的風險。（路透）

3類食物吃多罹癌風險增 雞蛋一天一顆即可

2025-04-02 02:00
伊朗男星維托里奧皮爾巴扎里（Vittorio Pirbazari）驚傳猝逝，享年44歲。（取材自IG）

44歲Netflix男星跑步猝逝 醫曝3大隱憂 9成5早有警訊

2025-04-03 04:39
山田悟醫師表示，減醣具有理論與科學根據，而且是可以維持十年，並落實在生活中的飲食方式。飲食示意圖。（取材自pexels.com@Valeria Boltneva）

不用極端逼自己 糖尿病專科醫師這樣減醣飲食瘦了不復胖

2025-04-02 19:42
阿茲海默症患者的腦部正子斷層造影。(美聯社)

注射帶狀疱疹疫苗 七年內失智機率降20%

2025-04-02 19:58

超人氣

更多 >
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級
關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅