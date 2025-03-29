增強免疫力 先破除這6大健康迷思

醫師提醒，飲食和健康脫不了關係；示意圖。（圖／123RF）

自從新冠疫情以來，人們更注重自身的健康，日本推廣自然療法的醫師石原新菜認為健康的根源來自增強免疫力 ，核心是血液中的白血球，可以保護傳染病或癌症等的侵害。但世界上有一些錯誤的健康觀念，石原醫師在著作《如何在一周內建立最強的免疫力》一一破解。

NG 1：避免辛辣、酸、苦的食物

人們普遍認為，刺激性食物會讓胃、腸、食道等消化道黏膜受損，因此應該少吃。尤其是有些人吃了極辣料理後容易拉肚子。確實吃到拉肚子的程度當然不好，但許多被認為是刺激性的香料和調味品，其實對身體有不少益處。

專家建議，刺激性的香料和調味品，對身體有不少益處，例如辣椒素能促進新陳代謝，幫助燃燒脂肪；示意圖。（圖／123RF）

石原醫生建議，應該積極地將這些食物納入日常飲食中。例如，帶來極辣口感的辣椒，其中的辣椒素能促進新陳代謝，幫助燃燒脂肪。酸味較強的檸檬、梅乾、蘋果醋，都能刺激胃酸分泌、幫助消化。

近來的研究還發現，檸檬有助於腎臟調節體內水分，能有效消除水腫。而茶的澀味來自兒茶素、咖啡的苦味來自多酚，兩者都有促進血液循環、降低血液黏稠度的效果。’

NG 2：每日都要吃三餐才均衡

許多健康書籍都推薦「每天吃三餐，並注意均衡飲食」。然而也有專家提倡「一天兩餐」的飲食方式，甚至有許多名人實行間歇性斷食。

在缺乏運動的情況下，攝取過多營養也成為健康隱憂。因此，對於沒有運動習慣或根本不感到飢餓的人來說，減少到兩餐並確保「空腹時段」，可能更有益健康。

當我們感到飽足時，代表血糖 已經上升，身體發出「不需要再進食」的訊號。然而，若無視這個訊號持續進食，可能會影響自律神經，導致血糖長期維持高水平，進而增加糖尿病風險，也會降低免疫細胞的功能。

為了維持健康，建議早餐與午餐間隔至少5小時，並在睡前3小時結束晚餐，確保身體有足夠的空腹時間。

石原醫師建議，如果因為生活型態的關係，晚上吃得較豐盛，那麼早上可以只喝飲品。當天的第一餐（午餐）則應選擇容易消化的食物，如烏龍麵、蕎麥麵或飯糰，以減少腸胃負擔。

不過，對於需要大量體力活動的職業來說，仍應維持三餐，以補充消耗的能量。因此，建議根據自身的生活方式，調整進食次數與分量，找出最適合自己的飲食方式。

NG 3：假日不該宅在家 要積極出去活動

許多人在假日懶散地度過一天後，會感到一絲罪惡感，但其實這樣的休息方式對健康反而有益。

石原醫師指出，如果疲勞累積過多，免疫力會下降。假日還把行程排得滿滿的，會讓交感神經過度活躍，進一步削弱免疫細胞的功能。因此，最重要的是優先讓身心徹底放鬆。

其實，當我們在工作或做家事時，即使沒有察覺，交感神經仍處於優勢，這會使大腦產生的壓力傳遞至腸道，進而影響腸內菌群的活動。現代人反而需要有意識地創造放鬆時間，讓副交感神經主導身體運作。

當副交感神經變得活躍時，免疫力會提升，腸內細菌的活動也更加旺盛。而最能讓身心放鬆的時間就是睡眠期，這也是腸道的「黃金修復時間」。

對於每天忙碌的人來說，即使沒有長時間休息的空檔，也可以利用通勤或零碎時間，透過簡單的呼吸法來切換身體狀態，使副交感神經占優勢。不只是周末，平日也可以利用零碎時間來調整副交感神經，即使只有短短30秒也有效果。

首先，閉上眼睛，避免過多視覺資訊讓大腦過度興奮。接著，從鼻子慢慢吸氣，再從嘴巴長長地吐氣。這樣自然會進入腹式呼吸，幫助副交感神經運作。每天重複10次左右，就能讓心情和身體都逐漸放鬆，達到深層修復的效果。

NG 4：健走時要邁開大步走

一般人對健走的印象，多半是放鬆地邁開大步前進，但其實「快步行走」才是更推薦的方式。

醫師提醒，大步行走有助於提升肌肉量，但可能會對膝蓋與腰部造成壓力，甚至導致大腿肌肉拉傷；示意圖。（圖／123RF）

石原醫師指出，大步行走確實能增加肌肉負荷，有助於提升肌肉量，但同時也會對膝蓋與腰部造成壓力，甚至增加大腿肌肉拉傷的風險。

相較之下，略帶急促感的快步行走是一種有效的有氧運動，不僅能促進全身血液循環，還能提升腦部血流量，因此對於預防失智症也有幫助。」

最新研究顯示，「快走與慢走交替進行」的方式特別有效。可以嘗試「3分鐘快走＋3分鐘正常步行」為一組，重複3至5組。若選擇在早晨健走，除了能讓身體接受陽光調節生理時鐘，還能改善睡眠品質；而在傍晚健走，則有助於減少夜間頻尿。

建議從每天晨間10分鐘、晚餐後10分鐘的步行開始。特別是飯後適度活動，有助於抑制血糖上升，對健康更加有益。

NG 5：一天必須喝2000c.c.的水

很多人都說要多喝水幫助減肥與代謝，但對於沒有運動習慣、代謝差、排泄能力低的人，一天喝2公升的水，只會讓水分囤積在體內，導致水腫。

許多人在睡前會為了預防脫水而大量喝水，石原醫師表示確實睡眠期間平均會流失約一杯水分的汗，因此睡前適量喝半杯溫熱飲品是個不錯的選擇。但如果一次喝上好幾杯，就屬於過量。

醫師提醒，睡前可適量喝半杯溫熱飲品，會是不錯的選擇；示意圖。（圖／123RF）

如果半夜頻繁起床上廁所，那代表你的飲水量已經超過身體的需求，應該適當減少。

專家提醒，吃蛋對於提升免疫力相當有幫助，也能強化皮膚與黏膜，幫助維持健康；示意圖。（圖／123RF）

NG 6：膽固醇偏高不能吃雞蛋

許多中高年人在健康檢查時發現膽固醇數值上升，常被建議「少吃蛋」，但這樣的觀念並不完全正確。

石原醫師指出，特別是女性，進入更年期後，由於女性荷爾蒙減少，膽固醇數值本來就會偏高，這是正常的現象，無需過度擔心。反而，若膽固醇不足，會影響細胞膜的健康，導致免疫力下降，這才是需要注意的問題。如果總膽固醇低於200，才應該考慮調整飲食。

雞蛋是極具營養價值的「完全營養食物」，刻意不吃蛋，反而是一種損失。雞蛋對於提升免疫力相當有幫助，它富含優質蛋白質、維生素與礦物質，能強化皮膚與黏膜，幫助維持身體健康。

此外，多項研究顯示，即使每天吃一顆或以上的雞蛋，對心血管疾病的風險並沒有顯著影響。因此，膽固醇高的人不必因為擔心數值升高而完全戒蛋，反而應該適量攝取，確保營養均衡。