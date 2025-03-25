遠離腹瀉、急性腸胃炎 慎防諾羅病毒、肉毒桿菌

醫師提醒，料理時要選購新鮮食材、注意烹飪衛生，適當餐食的貯存條件等都能降低吃壞肚子或食物中毒的機率；示意圖。（圖／123RF）

諾羅病毒可能會導致腹瀉、急性腸胃炎就醫，醫師表示，追求營養均衡、菜色豐富多元之外，如何讓免疫力 較弱的老幼吃得安心，更屬重中之重，建議調理餐點時，牢記「5要」，預防食品中毒。

遠離腹瀉預防食品中毒，台灣食藥署提醒「5要」原則：

1.要洗手：調理餐點時，手部要清潔，傷口要包紮。

2.要新鮮：食材要新鮮、用水要衛生。

3.要生熟食分開：生熟食器具應分開，避免交叉污染。

4.要徹底加熱：食品中心溫度應超過70℃。

5.要注意保存溫度：冷藏低於7℃，經烹煮或易腐敗食品保存低於5℃，室溫下不宜久置。

食藥署進一步說明， 除了諾羅病毒以外，其他像是肉毒桿菌也廣泛存在自然界中，其分泌毒素所造成的中毒致命率，更是所有細菌性食品中毒的第1位，嚴重危及健康。由於蜂蜜、土壤等均可能含有肉毒桿菌孢子，腸道免疫尚在發育的幼兒應避免食用蜂蜜；另外，家長以根莖類食材製作副食品時，一定要將食材洗淨、削皮，澈底加熱烹煮後再提供，且儘早食用完畢。

台灣林口長庚腎臟科教授級主治醫師顏宗海表示，肉毒桿菌屬於厭氧菌，蔬菜、豆類、肉類等鹼性食物均屬高風險食物，以台灣為例，分析歷年來肉毒桿菌中毒事件的罪魁禍首，以豆類食物最多，包括發酵豆類、豆腐乳、臭豆腐、真空包裝豆干、素料等。其次為蔬菜、筍絲、螺肉等醃漬物、麵類、花生，芥菜、香腸，以及罐頭食品、自行醃漬或發酵的微酸食物（竹筍或筍乾、燻魚等）等 。

值得重視的是，小麥、牛奶 、雞蛋 與花生、蝦蟹類等食物容易誘發過敏反應，食藥署強調，民眾應注意自身及家人是否對於某特定食品產生過敏反應。在挑選食品時，可多注意外包裝標示內容，才能避開誤食，降低食品過敏風險。

此外，選購新鮮食材、注意料理衛生、適當餐食貯存條件等能降低食物中毒機率，食藥署建議，用餐前以洗手乳或肥皂清潔雙手，用餐時注意用餐禮儀，避免口沫橫飛及交叉污染，避免病從口入，有效預防諾羅病毒感染。

（NOW健康， https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=66214）