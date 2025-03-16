吃太少、完全不碰脂肪…吃早餐8個錯誤 妨礙減重計畫

營養師提醒，早餐要吃對食物才有用，如果缺乏纖維、蛋白質攝取不足，或喝含糖飲品等，長久下來可能會影響健康；示意圖。（圖／123RF）

以往許多人希望藉不吃早餐來減肥，但現在大多知道，若想要控制體重、改善血糖 ，絕對不能不吃早餐，若跳過早餐不吃，很容易在下一餐報復性進食。然而同樣重要的是，早餐要吃對內容才有用。因此不只是不吃早餐的問題，更多人是吃錯早餐。營養師提醒早餐若犯了以下八個錯誤，不但減重 不成，其他的健康隱憂也會一一浮現。

1. 完全不吃早餐

一些研究表明，不吃早餐會導致體重和卡路里攝取量略為下降。但更多的研究則指出，不吃早餐會導致飢餓感增強，白天燃燒的卡路里也更少。更糟的是，後續的進食反而吃更多。

減重醫師蕭捷健曾在其臉書粉絲專頁談到吃早餐的議題，他引用密蘇里大學發表在Nature雜誌上的研究指出，跳過早餐並不能帶來減重效果，吃早餐比不吃早餐還能穩定血糖。

2. 早餐吃不夠

也有許多人可能因為怕吃太多，或沒時間吃，早餐只吃一點點。其實早餐吃得不夠跟不吃早餐問題差不多，可能會讓你在之後的進食吃得過多，或午餐前覺得肚子餓而吃一些不太營養的零食。吃早餐要有飽腹感，盡量不要讓自己在下一餐之間有吃零食的藉口。

3. 早餐太晚吃

早餐的目的是在一整晚未進食的睡眠時間後，適度補充能量與營養，如果早餐的時間與午餐太接近，意義不大。並且時間拖愈晚，愈容易因餓了一整夜而胃口大開。但什麼時間點吃早餐，當然仍得視個人作息，根據「Eating Well」訪問營養師Veronica Rouse，普遍的共識是早點吃比較好，建議起床後兩小時內吃早餐，可以幫助控制膽固醇。

更有研究指出，即使吃同樣多的食物，早餐較早吃的人較容易減肥，太晚吃可能會打亂身體的作息節奏，反增加體重增加的風險。

4. 早餐缺乏纖維

根據之前台灣癌症基金會「早餐選擇及身體健康表現調查」，台灣民眾最常吃的前五名早餐組合都是「麵包、三明治、蛋餅」搭配「豆漿、咖啡、牛奶 」，多是容易造成精神不濟的「高碳水食物」，膳食纖維比例嚴重不足，吃了容易使血糖迅速升高，讓人昏昏欲睡、沒精神。

足夠的纖維質能延長飽足感。因此早餐內容應加入一些蔬果和全穀物，其所含的纖維可幫助消化、降膽固醇，也讓你更長時間感到飽腹，不會想吃別的東西，這樣才有助於控制體重。

5. 早餐蛋白質不足

除了纖維，早餐還需要蛋白質和脂肪。蛋白質不僅對於體重管理重要，實際上對整體健康都很重要。早餐吃些高蛋白質食物有很多好處，包括增加飽腹、減少卡路里攝取量、控制血糖、防止肌肉流失等。而像是希臘優格、雞蛋、豆腐、鮭魚、雞肉、豆類等，都是很適合在早餐吃的高蛋白質食物。

6. 完全不攝取脂肪

許多人以為減重就是要減少脂肪的攝取，但事實上，若完全去除脂肪，你可能在吃完早餐一小時內就餓了。並且脂肪還能幫助身體吸收維生素，而脂肪也會觸發飽足感激素，減緩消化，讓你更長時間地感到飽足，因此早餐不吃脂肪反而會阻礙減肥。

但要注意所攝取的脂肪是健康脂肪，例如酪梨、堅果、種子或橄欖油等，不僅有助於控制食慾，對有利心臟健康。

7. 早餐喝含糖飲品

上述提到高糖高精緻澱粉的早餐容易令人精神不濟，對於減重更是大忌。而這些「高碳水食物」當然也包括含糖飲品，三合一咖啡、奶茶、柳橙汁一喝下去，你的熱量就暴表了。因此建議早餐飲品喝黑咖啡、無糖茶，若不要咖啡因，就喝牛奶或無糖豆漿最佳。

8. 早餐不喝水

研究指出，飯前喝水可以促進飽足感並減少熱量攝取，還能促進新陳代謝、增加脂肪燃燒，這些作用都有助於減肥。保持充足的水分還能防止將口渴誤認為飢餓，避免吃進不必要的零食。