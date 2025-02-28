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老年人怕跌 臥床1天掉1%肌力 醫師：飲食、運動可改善

廖靜清
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醫師提醒，充足營養、規律運動、管理好慢性病，以及用藥安全，可及早發現跌倒風險，有效守護長者安全；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，充足營養、規律運動、管理好慢性病，以及用藥安全，可及早發現跌倒風險，有效守護長者安全；示意圖。（圖／123RF）

「我爸又跌倒了！」林先生平常照顧七旬的父親，林父有喝酒習慣，偶爾反應緩慢而跌倒。某日，撞到頭確診為「硬腦膜下出血」，臥床多日結果肌肉流失，不良於行。台灣高齡照護暨教育協會理事長、成大醫院高齡醫學部主治醫師張家銘表示，肌肉停止活動後就會開始流失，臥床一天掉2%，臥床10天約減少1公斤。

老人家最怕跌，平均每6位長者中就有1位曾經跌倒，每12位長者中有1位因跌倒就醫。張家銘指出，老年人跌倒的就醫比例低，有傷才就診，但僅解決傷口問題，沒有找出跌倒的原因並改善，反覆跌倒容易造成髖關節或是脊椎骨折，容易失能、甚至死亡。

張家銘說，老年人跌倒的原因包括姿勢性低血壓、疾病用藥、家中環境以及肌力不足，有些長者因半夜尿失禁而滑倒。他強調，要找出問題對症下藥，若家中長輩出現行走遲緩和起身、爬樓梯困難等症狀時，應尋求醫師協助，評估是否罹患肌少症，或是其他聽力、視力退化。

台灣國健署副署長魏璽倫指出，65歲以上老人，85%至少有一項慢性病，血糖、血壓過高可能造成眩暈不適，長者用藥問題也是引發跌倒的原因之一。她呼籲，除了做好慢性病管理，也要定期測量追蹤血壓、血糖及血脂數值變化，以預防併發症。

國健署參考世界衛生組織提出的長者整合式照護（ICOPE）指引，對65歲以上的長者所進行的「認知、行動、營養、聽力、視力、憂鬱」六大面向的整合性評估，可及早發現長者的跌倒風險。魏璽倫提醒，長者跌倒的風險與生理、環境和生活習慣密切相關，可從「防跌三步驟」著手：

1.充足營養、規律運動：平時須注意攝取足夠熱量與蛋白質，必要時諮詢社區營養師。此外，定期運動，增強肌力的訓練，提升長者日常獨立活動功能。

2.慢性病管理：若三高控制不佳，數值過高可能造成眩暈不適，身體失去平衡；疾病也會造成衰弱、身體功能下降。

3.用藥安全：就診時請醫師協助評估用藥，避免藥物交互作用，例如鎮靜安眠用藥、降血壓藥、肌肉鬆弛劑等。

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