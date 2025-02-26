減肥中早餐怎麼吃？ 研究：男性高碳水 女性高脂肪

早餐食物選擇可能因性別而有差異，男性的身體適合在早上吃高碳水化合物，女性的身體則適合吃脂肪含量較高的食物。（圖／123RF）

正在進行減肥的人，早餐該吃什麼？一項新研究指出，早餐食物選擇可能因性別而有差異，男性的身體適合在早上吃高碳水化合物，如燕麥片和水果；女性的身體則適合吃脂肪含量較高的食物，如雞蛋 和酪梨 。這可能源自於男女在燃燒脂肪的代謝差異。

近期發表在「Computers in Biology and Medicine」期刊上的這項研究，使用數學建模（Mathematical Modeling）來觀察年輕的成年男性和女性的新陳代謝，在禁食12至14小時（隔夜）後，身體對碳水化合物和脂肪的反應。研究人員利用數據評估了早餐內容如何影響大腦、心臟、骨骼肌、腸胃道、肝臟、脂肪組織以及其他組織。

研究發現，女性脂肪組織中的脂肪分解量增加約20%，導致血液中的肝醣更高，供肝臟使用；相較之下，男性更依賴葡萄糖來獲取能量，主要將葡萄糖儲存於肌肉和肝臟中。經過一夜的禁食，男性的血糖 存量消耗得比女性更多，因此他們需要在早餐吃碳水化合物，以補充消耗的血糖；而脂肪食物則對女性較有利，身體需要花較長的時間來吸收脂肪，這段期間身體可以維持能量並燃燒儲存的葡萄糖。

該研究作者、滑鐵盧大學（University of Waterloo）應用數學、藥學和生物學教授Anita Layton表示，結果顯示女性在餐後會立即儲存更多脂肪，但在禁食期間也會燃燒更多脂肪。代謝率和身體組成在性別中存在差異，特別是育齡女性通常有較高的雌激素和黃體素，會影響脂肪的儲存和代謝，尤其在月經周期的不同階段。

許多專家都認為，儘管研究顯示女性比男性更依賴脂肪的新陳代謝，但在改變飲食前，仍應考量個人健康需求。