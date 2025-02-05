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元宵甜甜過量恐增糖尿病風險 國健署傳授控糖5要訣

記者林琮恩／台北即時報導
元宵將至民眾有吃湯圓、甜湯習俗，衛福部國健署呼籲，民眾應把握5大控糖要訣「定期健檢、妥善監控、健康管理、均衡飲食及規律運動」，做好風險控管降低糖尿病及相關合併症可能。（本報資料照片）
元宵將至民眾有吃湯圓、甜湯習俗，衛福部國健署呼籲，民眾應把握5大控糖要訣「定期健檢、妥善監控、健康管理、均衡飲食及規律運動」，做好風險控管降低糖尿病及相關合併症可能。（本報資料照片）

年節期間民眾大魚大肉，元宵將至民眾有吃湯圓習俗，卻經常忘記血糖管理，糖尿病是台灣人十大死因之一，2019至2023年國民營養健康調查統計，20歲以上國人盛行率為12.8%，每8人就有1人罹患糖尿病，衛福部國健署呼籲，民眾應把握5大控糖要訣「定期健檢、妥善監控、健康管理、均衡飲食及規律運動」，做好風險控管降低糖尿病及相關合併症可能。

糖尿病初期症狀不明顯，患者常是多吃、多喝、多尿及體重減輕時才發現，國健署長吳昭軍呼籲，透過定期檢查追蹤，改善生活習慣可有效防範，若確診糖尿病，民眾也不必驚慌，可至糖尿病健康促進機構認證的醫療院所及早就醫，由跨專業醫療團隊擬定照護計畫，可望降低個案慢性病及失能風險。

國健署提供的控糖5要訣如下：

1. 定期健檢：今年起國健署提供30歲以上民眾免費成人預防保健服務，儘早發現糖尿病前期（空腹血糖值介於100-125mg/dl），並將健檢數值輸入至慢性疾病風險評估平台，透過高、中、低的警示， 瞭解未來10年內罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件風險，再依循網站上的健康指引，來達到早期預防的效果。

2. 妥善監控：血糖若長期控制不好，將會引起心血管疾病、腎病變等併發症，民眾應定期自我監測血糖，確保空腹血糖在正常控制範圍內（70-99mg／dL）。

3. 健康管理：吸菸、飲酒過量、缺乏運動、高血壓、高血脂等都是糖尿病的危險因子，其中以下任兩項因子（腰圍過粗、血壓偏高、空腹三酸甘油酯偏高、高密度膽固醇偏低）加上血糖異常，就代表已有代謝症候群，得到糖尿病的風險將比一般人增加6倍，如果發現有類似情況也不要害怕，民眾可先至全民健保代謝症候群防治診所，配合醫療團隊提供的健康生活習慣，改善超標數值。

4. 均衡飲食：依據「我的餐盤」，以手掌或拳頭簡單掌握每日六大類食物的建議份量，並遵循少油、少鹽、少糖及高纖的飲食原則。

5. 規律運動：堅持能站就不坐並且每週從事身體活動累計達150分鐘，例如慢跑、逛燈會、出外踏青等生活化運動。

糖尿病 血糖 高血壓

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