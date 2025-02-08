亂吃蔬果健康餐 她暴肥膝關節崩壞

高糖的水果要適量攝取，不健康的吃法可能會讓自己陷入病痛；示意圖。（圖／123RF）

說到健康飲食一般會馬上聯想到蔬菜水果，一名英國女子也深信這點，但自以為健康的飲食反而讓她陷入病痛中，直到求助減重 專家進行調整才恢復活力，短短三個月鏟肉18公斤。

每日郵報報導，55歲英國旅遊銷售顧問瑪斯(Dawn Marsh)長期維持「相對健康的飲食」，卻飽受關節 劇烈發炎、膚色暗沉和精力不足之苦，甚至還一度瀕臨需要動膝關節手術。

瑪斯透露自己膝蓋半月板撕裂導致運動量減少，加上93公斤的體重壓在發炎的膝蓋上，讓生活變得困難。原以為自己的飲食已經相當健康，但身體卻有很多發炎反應，每天都關節很痛又沒精神，醫生也提醒要注意血糖 水平。

後來她參加了一個由醫生和減重專家組成的團隊進行的減肥計畫「The Fast 800」，這才知道自己的癥結出在哪裡，原來是每天攝取的高糖水果對她的身體造成相當大的傷害，已大過水果帶來的益處。

瑪斯表示：「發炎是因為吃了不對的食物。我原以為自己很健康，因為我主要吃水果和蔬菜，但我選擇了高糖的水果和高碳水的蔬菜。我的一天會以椰子水或果汁和一碗水果開始，然後整天以水果作為點心，最後還會以芒果作為甜點，完全是糖、糖、糖，我沒意識到我所謂『健康』選擇其實在不斷提高血糖水平。」

她參加計畫並徹底改變飲食，前12周的每日熱量減少至約900大卡，以及採取5：2輕斷食(一周中2天採取低卡路里飲食，其餘5天不特別控制)，體重從93公斤開始，三個月內下降到健康的75公斤，減掉了18公斤，還擺脫了疼痛，膚色亮麗、改善睡眠並充滿活力。