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營養師：80%膽固醇由肝臟製造 食物影響不大

楊孟蓉
營養師提醒，食物裡的膽固醇對身體影響不大，一天吃一至兩顆雞蛋是沒有問題的。（圖／123RF）
營養師提醒，食物裡的膽固醇對身體影響不大，一天吃一至兩顆雞蛋是沒有問題的。（圖／123RF）

高血脂在初期不會有明顯症狀，卻可能導致心臟疾病，也與腦中風高血壓、糖尿病、腎病等慢性疾病息息相關，因此也稱為健康的隱形殺手。而血脂主要是由三酸甘油酯及膽固醇所組成，膽固醇又分為低密度、高密度膽固醇，低密度膽固醇容易累積在動脈的血管壁上，進而造成阻塞，由此可見控制膽固醇的重要性。

★適量食用 一天可吃一兩顆蛋

「膽固醇過高還可以吃雞蛋嗎？」、「一天到底可以吃幾顆蛋？」許多民眾都有類似的疑問，台灣基隆市新昆明醫院臨床營養師許育禎表示，膽固醇有80%是內生性，也就是由肝臟製造，只有20%是透過飲食攝取。因此，食物裡的膽固醇對身體影響不大，民眾可安心適量食用雞蛋，一天一兩顆是沒有問題的。

究竟膽固醇正常值是多少呢？許育禎說，一般人總膽固醇值控制在200mg／dl以下，低密度膽固醇也就是俗稱的壞膽固醇在130mg／dl以下；高密度膽固醇則是俗稱的好膽固醇，男性要控制在40mg／dl以上，女性則要控制在50mg／dl以上。

但她提醒，如果小於35mg／dl也要留意，不可過低。此外，無論身材胖瘦，都有可能膽固醇偏高，主要原因有兩個，常吃油炸物或動物肥肉、內臟、糕點等，另外則是家族遺傳。所以，還是要透過醫院健診才能知道膽固醇是否超標。

★植物固醇 可降低壞膽固醇

許育禎建議，膽固醇過高的飲食控制有以下原則：

1.減少攝取飽和脂肪酸。

2.多攝取好油例如Omega-3的脂肪，可以透過深海魚、堅果類攝取。

3.膳食纖維要足夠，每日三份蔬菜、兩份水果，以及豆製品等。

4.少碰精緻糖跟精緻澱粉，可以用全穀根莖類取代白飯和麵條。

5.減少菸酒。

此外，還可以攝取「植物固醇」達到降低膽固醇的功效。許育禎說，植物固醇是來自植物當中的天然成分，構造跟膽固醇相似，因此，在腸道中會與膽固醇競爭吸收，進而降低血清中的膽固醇，研究發現，每天食用2公克植物固醇，可以降低30到40%的膽固醇，「2公克聽起來很少，但換算下來，等於一天要吃進2公斤蔬果，很難從日常飲食中攝取足量。」

植物固醇是一種天然植物來源的成分，對降低膽固醇有顯著效果。許育禎說，它不像紅麴那樣含有類似藥物的成分，因此不會有藥物類副作用。而且植物固醇不僅能有效降低三酸甘油脂（TG），還能顯著降低低密度膽固醇（LDL）。最重要的是，植物固醇是天然且全素來源，非常適合各類族群使用。

許育禎提到，市面上有一種液態水溶性植物固醇，而且可添加在很多食物當中食用，像是飲用水、湯品、果汁或牛奶豆漿裡，液態水溶性植物固醇在腸胃道的分散性比較好，可以有效率地降低壞膽固醇。但她提醒，膽固醇過高還是要聽從醫囑進行治療，讓身體更健康。

營養師提醒，膽固醇過高的人應控制飲食，多攝取好油例如Omega-3的脂肪，可以透...
營養師提醒，膽固醇過高的人應控制飲食，多攝取好油例如Omega-3的脂肪，可以透過深海魚、堅果類攝取。（圖／123RF）

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