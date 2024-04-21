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168斷食恐增心血管疾病風險？ 吃什麼比進食時間重要

NOW健康 陳郁茹／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

近年來，民眾爭相效仿明星採取168斷食法，每天集中在8小時內進食，剩餘的16小時則避免攝取任何卡路里，藉此保持身材。美國心臟協會發表的最新研究卻指出，這種飲食模式可能增加心血管疾病風險，尤其是對於有心血管疾病或癌症的人群，但此說法仍需進一步確認。台灣台北市立聯合醫院陽明院區心臟內科主治醫師李穎灝則認為，心血管疾病患者平時應關注吃什麼比何時吃更為重要，可採取得舒飲食或地中海飲食等方式，讓身體更為健康。

研究對象非有計畫斷食 調查仍不可定論

中國上海交通大學公衛學院學者鍾文澤原本是想研究，168斷食和降低心血管疾病風險的關係，因此分析了2003年至2018年之間2萬位平均49歲美國成人的飲食模式，結果顯示，每日進食時間限制在8小時以內的人群，其死於心臟病的風險較每日進食時間在12至16小時之間的人高出91%。其中，患有心血管疾病的人如果每日進食時間限制在8小時內，其因心臟病或中風死亡的可能性比未實施者高出66%。

值得注意的是，該研究為觀察性研究，無法確立因果關係。關鍵是，研究族群是因為什麼原因，而只能於8小時內進食。舉例來說，民眾可能因為生病食慾不佳或熬夜加班無法好好吃飯，才導致每日限於8小時內進食，而非有計畫的自願斷食。這群人的心血管疾病風險增加，可能是因為本身健康狀況不良，而非斷食法所致，因此仍要更進一步的研究才能下定論。

從飲食促進心臟健康 吃什麼比何時吃更重要

李穎灝提醒，心血管疾病患者應定期測量血壓，並關注自身吃什麼比何時吃更為重要，建議採用已被證實能夠改善心臟健康的飲食方式，如：DASH（防治高血壓的飲食方法）、pescetarian（魚素飲食）和地中海飲食等，從飲食下手促進心臟健康效果更為顯著。

【本文授權轉載自NOW健康

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