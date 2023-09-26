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失眠、睡不好怎麼辦？5種食物有助改善睡眠

健康醫療網／記者吳儀文報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

現代人生活壓力大，常常會有失眠問題，長期失眠不只會大大影響日常工作表現、人際關係，更會進一步影響身體、心理健康。健身營養師黃威杰表示，如果想擁有美好的睡眠品質，可以從飲食下手。

影響睡眠的原因有很多種，常見造成失眠的原因包含心理因素、環境因素、生活習慣、生理時鐘等。除了改變環境、放鬆、減少壓力等，其實也可以從飲食下手。

黃威杰健身營養師指出，研究顯示，如果吃對食物可以促進更好的睡眠品質，甚至可以在心血管健康、體重控制和血糖上發揮重要功能。因此，黃威杰健身營養師提出以下5種對於睡眠改善有所幫助的食物。

奇異果 睡前吃改善入睡時間

奇異果富含多種維生素與礦物質，特別是維生素C、E、鉀和葉酸。黃威杰健身營養師表示，研究發現睡前吃一兩顆奇異果能改善入睡時間，增加睡眠時長，並擁有更好的睡眠品質，因為它含有有助於抗氧化的物質，還可以改善葉酸缺乏的問題，同時也富含高濃度的血清素，這些都對改善睡眠有很大的幫助。

酸櫻桃 含褪黑激素調節睡眠

酸櫻桃和我們平常吃到的水果甜櫻桃不太一樣，黃威杰健身營養師提到，雖然兩種櫻桃對人體都有很大的健康效益，但是在酸櫻桃身上發現有更高濃度的褪黑激素，而褪黑激素剛好是調解睡眠的重要關鍵激素。

牛奶 含色胺酸善睡眠、情緒

睡不著喝杯熱牛奶是許多人都聽過的助眠小撇步，黃威杰健身營養師表示，許多研究顯示睡前喝溫熱牛奶，能改善夜間醒來的次數，若有難以持續入睡的問題，可嘗試透過牛奶改善，因為它富含色胺酸，研究證明可改善睡眠、情緒障礙，因為色胺酸是血液中血清素、褪黑激素的合成原料，直接影響睡眠品質。

鮭魚 調節血清素助睡眠週期改善

黃威杰健身營養師指出，有項研究發現一週吃三次鮭魚可改善整體睡眠，白天的精神也能獲得改善，這是因為鮭魚富含大量omega-3脂肪酸、維生素D，這些能幫助調解血清素，而血清素是褪黑激素的前驅物，會直接影響到人體的睡眠週期，對於睡眠品質具有重要影響力。

堅果 褪黑激素+鎂+鋅改善失眠

另外，堅果也含有褪黑激素、鎂、鋅。黃威杰健身營養師表示，有研究顯示，褪黑激素、鎂和鋅的組合，可以幫助治療老年人在失眠當中睡得更好。

均衡、規律的飲食習慣對健康有非常大的益處，不過除了上述5種食物外，黃威杰健身營養師提醒，如果是睡眠比較容易受到影響的人，也應盡量在下午或晚上避開咖啡因的攝入量，避免咖啡因的興奮作用影響到夜晚的睡眠。

資料來源：健康醫療網

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