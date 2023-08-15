眼睛發癢原因多 切記別用手揉

醫師指出，眼睛發癢原因很多，揉眼睛嚴重可能造成角膜破皮受損，建議檢查眼睛搔癢原因，再來對症下藥。(Getty Images)

當你眼睛發癢時，是不是會反射性地做出揉眼睛的動作，以緩解眼睛發癢的症狀呢？然而，這並不是正確應對的方式，醫師指出，造成眼睛發癢的原因很多，用手揉眼睛不僅無法解決眼睛發癢的問題，反而還有可能把外來的髒東西或眼睫毛揉進眼睛裡，嚴重甚至可能造成角膜破皮受損。

結膜炎、皮膚炎、蟎蟲都可能

新莊大學眼科診所麥珮怡醫師表示，造成眼睛癢的常見原因包括：過敏 性結膜炎、異位性皮膚炎、感染性結膜炎、乾眼症、蠕型蟎蟲等。首先是過敏性結膜炎，通常可能是季節性發作，或是對塵蟎或寵物毛過敏等因素造成。而有異位性皮膚炎的患者，和細菌、病毒造成的急性眼睛感染也是導致眼睛癢的常見原因。

其他還包括乾眼症；或是寄生在睫毛根部的蠕型蟎蟲過度孳生所導致。因此出現眼睛搔癢時，經由檢查確認是否為上述原因，再來對症下藥。

不過當眼睛出現搔癢時，如果不揉眼睛，還能怎麼解決搔癢問題呢？麥珮怡解釋，可以先閉上雙眼，讓淚液自然分泌出來，淚液自然會將眼睛裡的髒東西帶出來，也可以點人工淚液或以冰敷的方式緩解搔癢症狀。

淚液自然帶出髒東西

除非狀況緊急，否則也不建議用自來水沖洗眼睛，避免自來水中的微生物或細菌再次刺激眼睛。倘若除了眼睛搔癢之外，伴隨其他症狀如紅、腫、痛或是分泌物增加，有可能是眼睛發炎或是乾眼症，建議要立即讓眼科醫師評估治療。

若眼睛出現乾澀、紅腫、刺痛、分泌物增加、異物感明顯等多種症狀，有可能是乾眼症所造成，主要原因包括：空氣乾燥、灰塵過多等環境因素，加上近年來人們使用3C產品的頻率大增，導致乾眼症年輕化。

此外，睫毛根部的蠕型蟎蟲也是造成乾眼症的成因之一，蠕型蟎蟲是一種會寄生在人體毛髮根部或皮膚表面的寄生蟲，以人體的死皮、毛髮和油脂為食，若蠕型蟎蟲長期寄生在睫毛根部且過度孳生，就會使眼睛又癢又腫。

嚴重乾眼症 脈衝光治療

麥珮怡提到，一旦罹患乾眼症，就表示淚腺的油脂層、水層或黏液層其中一層出現問題，依據缺乏類型的不同，乾眼症又可分為缺油型、缺水型及混合型。輕症者通常可以先以人工淚液或淚膏為眼睛補充水份，也可以在家溫敷減緩水分蒸發，嚴重者則可能有瞼板腺阻塞，此時就會建議做更積極的眼科專用脈衝光治療。

麥珮怡說明，目前常見的眼科專用脈衝光是2021年通過美國FDA 認證，對於缺油型與混和型乾眼症的優化脈衝科技（optimal intense pulse technology, OPT ），其特殊的探頭可針對眼周瞼板腺精準且深層治療，加上冷凝系統能幫助患者在治療過程感受較舒適。

與醫美脈衝光不同的是，眼科專用脈衝光能有效抑制眼周血管發炎及抑制細菌與蠕型蟎蟲，特別是當蠕型蟎蟲出現在眼周時，容易造成過敏而讓眼睛感覺搔癢，形成眼周發炎，因此使用眼科專用脈衝光改善乾眼症可說是一舉多得，大多數患者會在治療2到3次左右感覺到明顯的改善。(本文由NOW健康提供

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