牛蒡茶能降血壓、改善甲狀腺腫大 涼拌牛蒡蓮藕絲降血脂

圖片來源 ／健康醫療網

牛蒡含有豐富的營養，是保健養生的聖品，享有「蔬菜之王」的美譽，平時可當做蔬菜食用，尤其中醫理論來看，自製成牛蒡茶飲用，還有降血糖 、降血脂、降血壓 ，以及改善甲狀腺腫大等功效，令人愛不釋口！

中醫看牛蒡功效：助排便、降血糖、降血脂、降血壓

中醫看牛蒡為藥食兩用植物，其根部具獨特的香氣和豐富的口感，所富含的粗纖維可以促進大腸蠕動，幫助排便。並有助降低體內膽固醇，減少毒素、廢物在體內積存，達到清除體內雜質，藉此改善血管阻塞、預防心血管疾病。以及具有治療代謝性疾病，例如：降血糖、降血脂、降血壓的功效。

牛蒡在中醫臨床使用上，更有疏風散熱、宣肺透疹、解毒利咽等功效。可用於風熱感冒、咳嗽痰多、麻疹風疹、咽喉腫痛。《名醫別錄》稱牛蒡「久服輕身耐老」。《本草綱目》中也詳載：「牛蒡通十二經脈、除五臟惡氣，久服輕身耐老。」說明牛蒡對於五臟的保養、經脈的通暢、抗衰老等方面具有良效。

牛蒡的功效還不僅於此，泡成牛蒡茶來飲用，還有許多妙用！中醫師周宗翰表示，臨床上常會使用牛蒡茶來治療甲狀腺腫大，將牛蒡根洗淨去皮，取適量，水煎服即可。甲狀腺腫大是由於缺碘，或甲狀腺激素分泌相對不足，而引起甲狀腺代償性肥大。通常甲狀腺腫大外，一般無其他全身症狀，較常見於20至40歲的女性。通常起病緩慢，早期甲狀腺質軟而光滑，晚期質硬，常伴有大小不等的結節，可壓迫氣管與食管等，在傳統中醫被稱為「癭病」。

牛蒡茶可疏肝氣、穩定情緒，也具有抗發炎、抗氧化的功效，對於單純甲狀腺腫脹有改善的機會。整體而言，長期飲用牛蒡茶對人體並不會有太大危害。

除了治療慢性疾病，牛蒡常常是減重的其中一個要角，因含有豐富的膳食纖維，可以有效減弱脂肪在體內聚集，加快分解脂肪的速度，它不僅降低膽固醇、促進心臟健康，而且幫助通便、排泄。尤其，搭配丹參、澤瀉，對於減重十分有效。

牛蒡性寒腸胃虛寒者勿多食 牛蒡含鉀、磷攝取勿過量

但是，食用牛蒡也不宜過度，在《本草綱目》中有載，牛蒡雖有「可常作菜食，令人身輕」的美名，但性始終苦寒，在炎炎夏日，作主菜間食，或作茶飲，清熱袪濕開胃。對於腸胃虛寒的朋友，多食易令腹脹，牛蒡性寒，吃太多可能導致腹瀉。因其粗纖維也可能導致消化不良，腸胃機能嚴重衰退的人，不適合纖維太粗糙的飲食。且牛蒡中的鉀、磷若攝取過多，會增加腎臟負擔，所以，糖尿病腎病或是腎臟疾病的患者，也不該將牛蒡茶當成每日養生茶飲。建議牛蒡要熟吃，在煮法方面多切絲，或煲湯，建議每餐的總食量不宜過多，煮時可混入其他食材，減少每一口的食用量。

中醫師推薦涼拌牛蒡蓮藕絲 降血脂一級棒

另外，中醫師周宗翰推荐牛蒡與蓮藕切絲涼拌，對於降血脂與保護心血管，可發揮1加1大於2的功效！蓮藕性寒，能清熱降腦壓，生蓮藕加上牛蒡打成汁，有助於保護腦組織。蓮藕藕斷絲連，其膠質也有助於穩定及預防腦部血管的脆化，在夏天特別適合服用。需注意的是，若本身體質寒冷、脾虛胃寒、易腹瀉者，不宜食用生蓮藕與牛蒡，宜將蓮藕與牛蒡煮熟，性質由寒轉溫，可健脾開胃、益血補髓、安神健腦。

【牛蒡蓮藕燉排骨】

材料：牛蒡100g、蓮藕200g、小排骨200g、蒜頭10粒、蔥段50g、乾魷魚少量。

調味料：胡椒粉1小匙、米酒1大匙。

作法：

1.牛蒡切絲、蓮藕切薄片、乾魷魚切粗條、小排骨汆燙洗淨備用。

2.熱油鍋，將切條乾魷魚過油炸香後，撈出備用。

3.熱滾水，下蓮藕煮至水滾，再放入乾魷魚、小排骨熬煮20分鐘。

4.放入蒜頭續滾10分鐘，加入米酒、蔥段、胡椒粉煮至味道調和，渣濾出後即可。

牛蒡蓮藕燉排骨很適合用於心血管與腦部血管的保健，牛蒡清除血液中的雜質，蓮藕改善脆化的血管，加上排骨在夏天適合涼補，當作湯品服用。

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資料來源：健康醫療網

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